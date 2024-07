Calciomercato Lazio News/ Castrovilli in arrivo a parametro zero: visite mediche già svolte (17 luglio 2024)

Per il calciomercato Lazio c’è anche da risolvere il problema dell’esterno. Mason Greenwood, a lungo inseguito dal direttore sportivo Fabiani, è ormai praticamente un nuovo calciatore del Marsiglia. Il ds biancoceleste ha annullato il blitz in Inghilterra per parlare con il Manchester United.

Secondo il quotidiano Leggo, la Lazio starebbe dunque pensando ad un vecchio pallino per il ruolo di esterno, andando così a sostituire idealmente Greenwood. Stengs del Feyenoord era da tempo un nome importante per il mercato laziale, anche se non si è mai deciso nulla.

La squadra di Rotterdam si è ormai arresa per quanto riguarda la permanenza del ragazzo e ha aperto alle trattative. Stengs potrebbe diventare facilmente un giocatore della Lazio, considerando anche che tutti i termini con il calciatore sono ormai definitivi. Si vedrà in questi giorni che cosa accadrà a Formello.