CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, INTERESSE PER IL GIOVANE DIAO

Attraverso i suoi dirigenti, la Lazio sta valutando quali manovre compiere in questi giorni di calciomercato estivo al fine di migliore l’organico a disposizione del nuovo tecnico Baroni in vista della stagione che sta per cominciare in maniera ufficiale. Tra i vari profili accostati ai biancocelesti figura il nome di un giovane molto interessante, ovvero Assane Diao di proprietà del Betis di Siviglia. Reduce da 4 reti messe a segno in 11 apparizioni complessive nella passata stagione, il diciannovenne spagnolo ha una clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro ed un contratto che lo lega ai biancoverdi almeno fino al giugno del 2027.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Il Messaggero, il club andaluso potrebbe decidere di lasciare partire il classe 2005 per una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro se si pensa in particolare agli ampi margini di miglioramento che sono stati individuati nel giocatore originario del Senegal che ha saputo distinguersi nella squadra con cui è cresciuto fin dal settore giovanile.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, ANCHE GALARZA NELLA LISTA

Uno dei reparti in cui la Lazio vorrebbe modificare qualcosa attraverso il calciomercato in corso è senza dubbio il centrocampo, dove sarebbe utile un nuovo regista da affidare a mister Baroni. Stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, i biancocelesti starebbero monitorando con grande attenzione il profilo di Matìas Alejandro Galarza di proprietà del Genk.

Insieme con lui ci sono anche Medina del Boca Juniors, Pierre Dwomoh dell’Anversa ed Aleksander del Fluminense e sulle tracce di Galarza si registra la presenza anche di altre società quali il Boca Juniors e l’Udinese, società da sempre in cerca di talenti da ogni parte del mondo.

