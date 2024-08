CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CHIAVE BENNACER…

Il calciomercato del Milan potrebbe ancora riservare delle sorprese. In una giornata che ha visto la cessione di Adli in prestito alla Fiorentina e l’accordo con l’Ajax per il giovane talento Vos, i rossoneri hanno riaperto la pista che porta a Manu Koné. Il giovane talento francese, nel mirino del Milan da almeno tre anni, è un pallino di Moncada e condivide gli stessi agenti di Maignan. I contatti delle ultime ore hanno portato a una bozza di accordo sui termini contrattuali.

Osimhen al Milan?/ Calciomercato Napoli: i contatti con l'agente e la ‘pazza idea’ per Fonseca

Tuttavia, il Milan sa che per chiudere l’affare con il Borussia Mönchengladbach sarà necessaria prima la cessione di Bennacer. Per convincere il club tedesco, potrebbero essere sufficienti 20 milioni di euro di base fissa più bonus. Moncada spera che dall’Arabia arrivi finalmente l’offerta tanto attesa per Bennacer, che dovrebbe essere di almeno 30 milioni di euro. Nel frattempo, Koné continuerà ad aspettare il Milan, nonostante le numerose richieste provenienti da Francia e Inghilterra.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Fonseca insiste per Yazici. Tempi stretti per Vos (27 agosto 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PER RABIOT POSSIBILE UN ULTIMO ASSALTO

Per il calciomercato del Milan la pista per Adrien Rabiot resta aperta, nonostante il centrocampista francese sia attualmente svincolato dopo la conclusione del suo contratto con la Juventus, scaduto lo scorso 30 giugno. Rabiot non è solo un’opzione, ma una possibilità concreta. Con il centrocampista ancora senza squadra, il club rossonero potrebbe considerarlo un rinforzo ideale, soprattutto se dovesse partire Bennacer, dopo le cessioni di Adli e Pobega.

Tuttavia, un ostacolo significativo è rappresentato dalla possibile permanenza di Bennacer. Secondo La Gazzetta dello Sport, Rabiot percepiva un ingaggio di sette milioni e mezzo netti alla Juventus e cerca una proposta economica simile o migliore. Il Milan, pur offrendo un progetto tecnico ambizioso e un ruolo da leader, potrebbe trovare difficile soddisfare le sue richieste salariali. La cessione di Bennacer, che libererebbe 4 milioni di ingaggio e una somma considerevole dalla vendita, potrebbe sbloccare l’operazione.

Calciomercato Milan/ Manu Kone se parte Bennacer. Trattativa per Silvano Vos (26 agosto 2024)