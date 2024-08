CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PIERRE KALULU HA L’ACCORDO CON LA JUVENTUS MA PRENDE TEMPO

Continua il calciomercato Milan e lo fa anche per le trattative in uscita con il nome di Pierre Kalulu che continua ad essere il più vicino ad una cessione inaspettata ma che riempirebbe ulteriormente le casse dei rossoneri con una plusvalenza. Il difensore francese è indietro nelle gerarchie e l’arrivo di Pavlovic gli toglierà ulteriori minuti al centro della difesa ideata da un Paulo Fonseca che non lo vede come figura fondamentale del suo progetto al Milan.

Negli ultimi giorni, su Kalulu è piombata la Juventus di Thiago Motta con Cristiano Giuntoli che è riuscito a strappare l’accordo con il Milan per consegnare un nuovo difensore al suo allenatore dopo i “no” di Todibo e Calafiori. Giuntoli è riuscito ad accordarsi con il calciomercato Milan sulla base di un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro più un diritto di riscatto a 14 milioni di euro con 3 milioni di bonus e un 10% sulla futura rivendita in favore dei rossoneri.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, THIAGO MOTTA CHIAMA KALULU: IL FRANCESE CONTINUA AD ALLENARSI A MILANELLO

A rallentare la trattativa è stato lo stesso Pierre Kalulu che ha manifestato dei dubbi sull’operazione nelle ultime ore e non sembra più essere tanto convinto da trasferirsi a Torino sotto la guida di Thiago Motta. Stando a ciò che è stato riportato da Sky, Thiago Motta avrebbe anche contattato il francese spiegandogli il suo ruolo all’interno della difesa bianconera ma Kalulu non sembra essere pienamente convinto e ha deciso di prendersi del tempo per valutare quella che potrebbe essere la scelta più importante della sua carriera da calciatore.

Il 24enne si prenderà il suo tempo prima di comunicare la sua decisione alla Juventus che rimane alla porta forte dell’accordo con il Milan e attende il francese per completare la sua difesa.