CALCIOMERCATO MILAN, ADLI VUOLE RESTARE

Il calciomercato Milan si sta per definire. Dopo un inizio rallentato, complice anche l’Europeo, i rossoneri stanno per mettere nero su bianco alcuni colpi fondamentali. I primi sono già arrivati: sia Morata che Pavlovic fanno ufficialmente parte della rosa rossonera.

L’attaccante verrà affiancato verosimilmente da Abraham, centravanti della Roma valutato 30 milioni sebbene si stia valutando l’opzione della contropartita. Pavlovic invece avrà il compito di diventare uno dei difensori più forti del campionato, tanto da guidare la retroguardia insieme a Tomori.

Le basi ci sono, ma non basta. Dal Monaco, Fofana si sta avvicinando dopo che la società monegasca ha abbasto le richieste mentre per quanto riguarda l’affare Emerson Royal del Tottenham ballano ormai pochi milioni.

Tutti questi acquisti sono stati fatti praticamente senza mercato in uscita ed è qui che il Milan vuole intervenire. Uno dei giocatori con più mercato è Yacine Adli, molto apprezzato dal campionato arabo. Il centrocampista però, a differenza di molti altri, non è minimamente attratto dalla Saudi Pro League e vuole restare in Europa, più precisamente al Milan.

CALCIOMERCATO MILAN, BALLO-TOURE RIFIUTA LA TURCHIA

Il calciomercato Milan ha diversi esuberi da cercare di piazzare per aumentare il budget dei trasferimenti a disposizione. Per alcuni ci sono delle possibili destinazioni con tanto di offerte, per altri invece è complicato anche solo ricevere l’interesse di qualche club.

L’ultimo caso è ricollegabile a Origi: il centravanti reduce da un’esperienza negativa al Milan, non è riuscito a risollevarsi nemmeno tornando in Premier League in prestito al Nottingham, soluzione che i rossoneri speravano di sfruttare per crescere il suo valore di mercato.

A questo punto non c’è più molto da fare. L’ingaggio da 4 milioni è diventato insostenibile e per la società lombarda l’unica soluzione alla porta sembra essere quella della rescissione di contratto con tanto di buonuscita, un po’ la stessa dinamica che sta vivendo l’Inter con Correa.

Chi invece ha ricevuto un’offerta è Ballo Toure. Il terzino piace molto al Besiktas che mettere a segno un altro colpo dalla Serie A dopo Ciro Immobile. Il problema qui è però la volontà del giocatore che preferirebbe un trasferimento in Premier League.