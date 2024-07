Calciomercato Napoli News/ Mercoledì la firma di Buongiorno. Rilancio per Hermoso (7 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, CONTO ALLA ROVESCIA PER BUONGIORNO

Il calciomercato Napoli è pronto ad accogliere il grande colpo di questa sessione. In attesa del centravanti (e dunque di Osimhen), gli azzurri hanno chiuso Alessandro Buongiorno del Torino. Il difensore ha subito rifiutato la Juventus e successivamente ha chiuso la porta all’Inter.

Calciomercato Napoli news/ Buongiorno vicino, c'è l'ok del giocatore. Gaetano in partenza (7 luglio 2024)

I nerazzurri hanno provato l’inserimento nelle ultime ore, ma per mancanza di fondi non ha potuto affondare l’assalto al difensore. Secondo il giornalista Marco Giordano, mercoledì sarà il grande giorno con la firma del calciatore: contratto da 2.5 milioni a stagione e operazione totale da 37/38 milioni di euro.

Calciomercato Torino news/ Buongiorno e Ilic vicini alla cessione. Bellanova resterà granata (6 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, RILANCIO PER HERMOSO

Il calciomercato Napoli rischiava il sorpasso per Mario Hermoso. Secondo Tuttosport, l’Inter avrebbe ricevuto la disponibilità da parte del calciatore ad unirsi ai nerazzurri. Il difensore 29enne, svincolato dopo cinque stagioni all’Atletico Madrid, ha una richiesta di 5 milioni all’anno d’ingaggio più commissioni.

Oaktree, la società a capo dell’Inter dopo l’addio di Steven Zhang, è molto orientata verso un lavoro di sostenibilità dunque non è detta che accetti un ingaggio tale per un giocatore sulla soglia dei 30 anni. Inoltre, la società meneghina ha registrato un negativo di 40/50 milioni a bilancio nel mese di giugno vista l’assenza di plusvalenze.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Inter beffata, Buongiorno ha detto sì! C'è il Lione per Lindstrom (6 luglio 2024)

Grazie a queste complicanze in casa nerazzurra, il Napoli ha la possibilità di rilanciare per il calciatore. Secondo TuttoNapoli, gli azzurri sarebbe disposti a spingersi fino a 4 milioni per l’ingaggio dell’ex Atletico Madrid. Dunque la forbice si riduce ad un milione di differenza rispetto ai cinque chiesti dal calciatore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA