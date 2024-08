CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NUSA O WESLEY PER L’ESTERNO

La Roma continua a valutare varie opzioni per migliorare il proprio organico in questi giorni di calciomercato estivo e, secondo le indiscrezioni più recenti, la dirigenza starebbe prendendo in considerazione un paio di calciatori in particolare per l’esterno. Il gioco di mister De Rossi fa ampiamente affidamento sulla verve offensiva portata dai giocatori schierati lungo la fascia ed è anche per questo che Stephan El Shaarawy continua a trovare grande spazio non solo per il semplicemente rendimento offerto in campo ed in allenamento.

In questo senso la Roma sta dunque considerando due profili in particolare per quella zona del campo ovvero i diciannovenni Antonio Nusa, di proprietà del Bruges, e Wesley, sotto contratto con il Corinthians. Un’altra alternativa interessante a questi due giocatori rimane Jeremie Boga, che il dirigente Ghisolfi conosce più che bene avendo contribuito al trasferimento dello stesso al Nizza dall’Atalanta per 14 milioni di euro, cifra questa non impossibile per le casse romaniste.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DARBOE PIACE AL FROSINONE

Alla Roma non serve solo aumentare il potenziale del proprio organico ma in questi giorni di calciomercato estivo si stanno valutando anche le partenze per quei calciatori che non dovrebbero trovare spazio con continuità in giallorosso nella stagione che sta ufficialemente per cominciare. Nello specifico, il ventitreenne Ebrima Darboe potrebbe salutare Trigoria per vivere un’esperienza altrova anche con la formula del prestito e sulle sue tracce si registra la forte presenza non solo della Sampdoria ma anche del Frosinone.

A conferma di questa indiscrezione, come riporta Laroma24.it, anche il dirigente dei ciociari Guido Angelozzi ha spiegato: “Darboe e Iaccarino sono due giocatori che seguiamo. Sono nella nostra orbita. Sicuro un centrocampista lo prenderemo se dovesse andare via Brescianini, se possibile mi piacerebbe prenderne due.” Staremo dunque a vedere chi la spunterà tra ciociari e blucerchiati, sempre che non si facciano avanti altre pretendenti.

