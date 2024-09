Camera Commercio Cosenza è il primissimo ente pubblico italiano ad avviare una sperimentazione per la valutazione del proprio personale e dei dirigenti andando incontro a quanto deciso già nello scorso 2023 dal ministero della Pubblica amministrazione con una direttiva che tracciava la strada verso il modello valutativo “a 360 gradi”: per ora il progetto è ancora nella sua primissima fase riservata esclusivamente alla leadership dell’ente camerale; mentre in un secondo momento la palla passerà anche in mano al resto dei dipendenti al fine di migliorare l’efficienza generale della Camera cosentina.

Facendo un passetto indietro, il progetto valutativo della Camera Commercio Cosenza si baserà su quell’inquadramento fornito dall’European Public Administration Network che ha definito le basi del modello cosiddetto CAF (ovvero Common Assessment Framework, in inglese): di fatto si tratta di un questionario anonimo che sarà fornito a diversi tra gli attori che entrano in contatto con la Camera cosentina in grado di dare al dipendente valutato una panoramica completa della soddisfazione del suo operato.

Cos’è e come funziona il processo di valutazione a 360 gradi avviato da Camera Commercio Cosenza

Come dicevamo prima, il primo tassello della sperimentazione della Camera Commercio Cosenza si concentrerà tutto attorno alla capacità di leadership con l’idea che se i vertici aziendali funzionano al meglio ne beneficia soprattutto l’impresa con una vera e propria creazione di valore pubblico per l’intera collettività: ad esprimere il loro parere nel già citato questionario anonimo saranno inizialmente un campione casuale di imprese scelte tra quelle che lavorano quotidianamente con l’ente.

In un secondo momento, il questionario già compilato dalle imprese-campione sarà somministrato dalla stessa Camera Commercio Cosenza anche al diretto interessato, oltre che ai suoi superiori, ai collaboratori ed ai colleghi perseguendo quell’ottica “a 360 gradi” che citavamo in apertura: proprio la valutazione dal basso e tra pari rappresenta la novità più importante; nonché l’occasione migliore per il valutato per conoscere – senza intermediazioni visto l’anonimato – i suoi punti di forza e quelli di debolezza.

Similmente, al fine di rendere ‘ancor più’ a 360 gradi la valutazione la Camera Commercio Cosenza ha deciso di aderire al progetto “Al posto tuo” promosso da ARAN e con il quale verranno affiancato al soggetto valutato un massimo di 5 dipendenti che lo seguiranno in ogni passo partecipando in primissima persone alle sue attività lavorative: un modo per rendere sia lui che i valutatori più consapevoli dell’efficienza, fornendo un giudizio che non si basa solamente su poche ore di scambi all’interno degli uffici.

Klaus Algieri: “Grazie alle valutazioni renderemo Camera Commercio Cosenza più efficiente ed efficace”

“Non si tratta di una semplice indagine sulla soddisfazione – spiega con una certa nota di fierezza il presidente della Camera Commercio Cosenza Klaus Algieri –, ma di una vera e propria valutazione delle persone” che avvicinerà i dipendenti dell’ente camerale alle stesse imprese (valutate quotidianamente dai clienti che le scelgono) che ogni giorno affiancano; mentre la scelta di tirare in ballo proprio gli imprenditori è dovuta al fatto che “il nostro è un ente dalla natura ibrida, governato dalle imprese per le imprese“.

Gli obiettivi – conclude Algieri – sono quelli di “mettere a fuoco i (..) punti di forza” della Camera Commercio Cosenza e soprattutto “le aree di miglioramento” per avviare dei veri e propri percorsi di “sviluppo personale e professionale che ci consentano di migliorare costantemente la qualità” dei servizi offerti ai tantissimi clienti e “di essere sempre più efficienti ed efficaci nello sviluppo del territorio“.