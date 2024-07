Klaus Algieri riconfermato vicepresidente di Unioncamere/ Dal 2014 guida anche Camera di Commercio Cosenza

Nella giornata di oggi sono stati confermati i nomi del board che per i prossimi 3 anni guiderà Unioncamere – l’Unione pubblica che unisce a rappresenta tutte le Camere di Commercio italiane, fondata nell’ormai lontano 1901 – con la riconferma di Klaus Algieri, anche presidente della Camera di Commercio cosentina e (dal 2021) tra i membri del Consiglio di Amministrazione di Promos Italia. Una conferma – insomma – del successo della guida di un imprenditore che grazie alle sue idee e a dei progetti innovativi è riuscito a ricostruire in poco meno di 20 anni la Confcommercio di Cosenza e che nel 2021 è diventato il primo calabrese eletto alla Vicepresidenza di Unioncamere; mentre oggi Klaus Algieri è diventato anche il primo calabrese rieletto per lo stesso ruolo.

Al suo fianco – riporta Ansa – ci saranno nuovamente Gino Sabatini, Antonio Paoletti, Leonardo Bassilichi, Tommaso De Simone, Giorgio Mencaroni, Mario Pozza e Giuseppe Riello che – assieme ovviamente a Klaus Algieri – comporranno il board di otto vicepresidenti di Unioncamere; coordinati e guidati dal rieletto presidente Andrea Prete che nei prossimi anni perseguirà il già avviato obiettivo di lavorare per la digitalizzazione, la semplificazione burocratica e la transizione – tanto green, quanto digitale – degli enti camerali italiani.

Chi è Klaus Algieri, il rieletto presidente di Unioncamere e responsabile del successo internazionale della Camera di Commercio di Cosenza

Per ora Klaus Algieri non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche per la sua rielezione a vice di Unioncamere, ma (certi che nelle prossime ore qualche commento potrebbe arrivare) nel frattempo possiamo recuperare la vita di uno dei più innovativi e premiati imprenditori italiani. Una carriera avviata già all’età di 19 anni grazie ad un ruolo all’interno dell’azienda fondata dal padre prima della sua nascita e che si è riconfermata appena due anni dopo grazie alla fondazione – con il fratello Aldo – della primissima azienda di Klaus Algieri: la SACAL Srl che oggi è diventata concessionaria Fiat in quel di Corigliano e Castrovillari.

Dopo altre importanti esperienze, fondazioni ed espansioni aziendali e industriali, nel 2008 è stato scelto per ricostruire e ridare vigore alla Confcommercio di Cosenza, assumendone il ruolo di presidente che tutt’ora detiene: a Klaus Algieri si devono progetti come il prestigioso e (premiato a livello europeo) ‘#OpenCameraCosenza‘; ed è proprio grazie a questi successi che nel 2021 è stato scelto come vicepresidente di Unioncamere fino alla riconferma di questa mattina.











