Camilla Bresciani, chi è la moglie di Alessandro Bastoni/ “Sei ciò che non avrei mai creduto possibile”

Non è difficile incontrarla a San Siro quando Alessandro e l’Inter sono di casa. Camilla è sempre in prima fila, sostiene Bastoni ogni domenica e nel frattempo fa la mamma di Azzurra, gestendo anche il progetto di moda che condivide con la sua dolce metà. Si tratta di un brand di abbigliamento a cui sia Alessandro e sua moglie sono affezionatissimi. Lady Bastoni è anche molto attiva sui social, dove conta oltre sessantamila persone tra i follower, deliziandoli con foto di outfit straordinari, accessori e scatti nel tempo assieme al marito.

Pronostici Europei 2024/ Quote e previsioni girone B: c'è un precedente contro l'Italia (oggi 24 giugno)

Curiosa la volontà della coppia di chiamare la figlia Azzurra, ma ancora più particolare il desiderio del calciatore interista di chiamare un’eventuale sorella Nera. Proprio Azzurra è spesso la protagonista degli scatti postati da Camilla, che ovviamente fa il pieno di like e riceve commenti lusinghieri da parte dei fan.

Federica Schievenin, chi è la moglie di Nicolò Barella/ "La nostra storia d'amore tra gioie e dolori..."

Alessandro Bastoni e la dedica commovente di sua moglie dopo il matrimonio: “Ti sei trasformato in una persona migliore”

Con Alessandro tutto sembra procedere per il meglio e lui naturalmente è al settimo cielo di avere al suo fianco una persona così dolce e speciale. Dolce come il reel che la stessa Camilla pubblicò poco dopo essere diventata sua moglie, condividendo la sua promessa d’amore per Bastoni con tutto il popolo dei social.

“Ti ho visto diventare ciò che non avrei mai creduto possibile. Ti ho visto maturare e trasformarti in qualcosa di diverso e migliore. Ti ho visto diventare un uomo. E quando mi guardo indietro, l’unica cosa che vedo è la mia vittoria nell’averti scelto. Sei l’amore più vero e sincero che io abbia mai provato”, le parole commoventi dedicate al compagno e calciatore della nazionale azzurra.

Clarissa Franchi, chi è la moglie di Giovanni Di Lorenzo/ Lui: "Cresciuti insieme e poi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA