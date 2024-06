Canone RAI 2024/ ultima scadenza: come richiedere l’esenzione (ultime notizie oggi 21 giugno)

Entro la fine di gennaio 2024 gli italiani avrebbero dovuto pagare il canone RAI. Chi non lo ha fatto avrà tempo fino al 30 giugno per riuscire ad ottenere l’esenzione (almeno per il secondo semestre e non più per il primo).

L’esenzione può essere ottenuta da due fasce di contribuenti italiani: da coloro che non hanno fatto richiesta all’inizio dell’anno e da chi ha i requisiti previsti dalla Legge (over 75 e non avere un apparecchio televisivo nell’abitazione principale).

Canone RAI 2024: come mandare un’istanza immediata

L’esonero del canone RAI 2024 va richiesto esplicitamente dai beneficiari. In caso contrario per l’anno in corso (2024) i contribuenti italiani saranno obbligati al pagamento pur avendo i requisiti per farne a meno.

I 75 anni che hanno un apparecchio televisivo ma un reddito ISEE inferiore agli 8 mila euro annui possono evitare il pagamento di questa imposta. Il limite reddituale si considera tenendo conto anche del coniuge.

Sulla detenzione dell’apparecchio l’Agenzia delle Entrate specifica:

Un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione del ministero dello Sviluppo Economico (nota del 20 aprile 2016 del MISE). La legge specifica che tablet e smartphone non rientrano nella casistica e non devono pagare il canone tv.

Come fare richiesta

Il richiedente over 75 o che non ha dispositivi adibiti alla visione del digitale terrestre può compilare l‘autocertificazione dell’Ade e spedirla autonomamente all’indirizzo di posta elettronica (cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;) oppure tramite posta raccomandata (senza busta) all’indirizzo Agenzia delle Entrate: Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121.

Il cittadino italiano che non vuol o non riesce a fare domanda autonomamente può richiedere l'assistenza di un Caf oppure di un professionista abilitato.











