Mancano meno di 24 ore alla Vigilia natalizia con il suo sempre tradizionale ed amatissimo cenone che ci porterà direttamente vero l’apertura dei regali e l’ancor più amato pranzo del giorno successivo, il tutto sempre accompagnato da una playlist di canzoni di Natale moderne che sapranno mettere d’accordo sia i grandi che i piccini, creando un’atmosfera festiva e gioiosa attorno alle lunghe tavolate addobbate a festa: tra queste righe vogliamo – non a caso – lasciarvi alcuni consigli e suggerimenti per le canzoni che dovrete inserire nella vostra playlist tra alcuni grandi classici intramontabili e qualche importante novità; tutto all’insegna delle canzoni di Natale moderne che ci facciano i classici (e forse noiosi) cori che da sempre caratterizzano questa festività.

Inutile dire che tra le canzoni di Natale moderne non possono e non potranno mai mancare due ‘mostri sacri’ natalizi come Michael Bublé e Mariah Carey che hanno firmato decine e decine di canzoni a tema: per quanto riguarda il cantante canadese non possiamo non citare il suo famosissimo album ‘Christmas‘ che contiene 16 differenti singoli originali tra i quali una riproposizione di ‘Santa Claus in coming to town‘ ed una di ‘Jingle bells‘, ma vale la pena citare anche la recentissima ‘Maybe this Christmas‘ pubblicata solamente quest’anno.

Dall’altra parte, la collega Mariah Carey ha firmato alcune delle più riprodotte canzoni di Natale moderne a partire dalla sua famosissima ‘All I want for Christmas is you‘ (peraltro reinterpretata anche da Angelina Mango) inserita nell’album ‘Merry Christmas‘: anche in questo caso, complessivamente troverete ben 11 differenti brani più o meno famosi che vanno dai pezzi originali, fino alle riproposizioni di grandissimi classici come ‘O Holy night‘ e ‘Silent night‘.

Le migliori canzoni di Natale 2024 moderne: la playlist definitiva oltre a Michael Bublé e Mariah Carey

Ma oltre a Bublé e Carey le canzoni di Natale moderne sono – in realtà – migliaia e tra le tantissime vi ricordiamo che solamente quest’anno la nostrana Irene Grandi ha pubblicato l’album ‘Canzoni di Natale‘ che contiene 13 inediti realizzati interamente da lei inclusivi (ancora una volta) di alcuni grandissimi classici e di qualche interessante novità come ‘Buon natale a tutto il mondo‘, ‘Qualche stupido ti amo‘ e ‘O è Natale tutti i giorni‘.

Similmente, una playlist di canzoni di Natale moderne che si rispetti non può non includere l’annuale versione di ‘Natale like a Deejay‘ (ovvero la canzone realizzata dall’emittente radiofonica del gruppo GEDI) che quest’anno è stata realizzata da Tananai e Annalisa; ma noi vogliamo anche ricordarvi che tra le 10 canzoni più ascoltate del 2024 ci sono anche ‘Snowman‘ di Sia, ‘It’s the most wonderful time of the year‘ di Andy Wiliams, ‘Underneath the tree‘ di Kelly Clarkson e la recente ‘Nonsense Christmas‘ di Sarbina Carpenter.