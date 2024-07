Cara Delevingne choc: “Ho iniziato a bere a otto anni”/ “Da adolescente è crollato tutto, volevo evadere”

Cara Delevigne e la dipendenza da alcol: “Ho iniziato a bere a otto anni”

È un’intervista senza filtri quella rilasciata da Cara Delevingne al Sunday Times. La celebre modella e attrice ha parlato dei suoi problemi con la dipendenza da alcol, ammettendo di aver iniziato a bere all’età di otto anni. “Avevo 8 anni, che età folle per ubriacarsi”, ha ammesso Delevigne, che solo due anni dopo iniziò a fare la modella con un servizio fotografico per Vogue Italia. Proprio in quel periodo iniziò a bere con frequenza e a fare uso di droghe.

“Pensavo che droga e alcol mi aiutassero a superare la situazione… ma non è così, mi hanno tenuta triste e super depressa. Mi sento come se avessi ripreso il mio potere e non fossi controllata da altre cose”, ha raccontato l’attrice precedentemente al Times.

Cara Delevigne confessa: “Ecco quando tutto è iniziato a crollare”

Cara Delevingne proviene da una famosa famiglia londinese: suo padre, Charles, è un promotore immobiliare e figlio di Angela Delevingne. Una delle sue sorelle, Poppy, è un’attrice e modella a pieno titolo, e sua madre, Pandora, era una mondana.

In un’intervista a Vogue, parlando proprio della sua infanzia, l’attrice e modella ha spiegato: “Da bambina ero sicuramente felice, ma credo che quando sono cresciuta, mi sono guardata indietro e ho capito che non era normale. E poi da adolescente, è crollato tutto. È stato anche allora che ho iniziato a bere e a fare festa. C’era questa necessità di evadere e cambiare la mia realtà mentre venivo colpita da enormi domande: cosa ci faccio qui? Chi sto cercando di essere?” Oggi Cara Delevigne sembra aver ritrovato il suo equilibrio, sia nel lavoro che nella vita privata.

