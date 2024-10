Carl Hiaasen’s Bad Monkey, la divertente e originale serie tv poliziesca tratta dall’omonimo romanzo di Carl Hiaasen del 2013 e portata sugli schermi da Bill Lawrence (Scrubs, Ted Lasso), volge al termine. Troverete su Apple TV+ che la distribuisce in Italia i primi nove episodi, mentre l’ultimo (il finale di stagione) è atteso per mercoledì prossimo.

La storia è ambientata tra le isole Keys in Florida e quelle, poco distanti, delle Bahamas. Un poliziotto in disgrazia, Andrew Yancy, rimansionato e assegnato a controllare le cucine dei ristoranti del posto per una vicenda di cui non si dà pace, vive una vita senza entusiasmo e con un vicino di casa fastidioso. Quando viene ritrovato in mare un braccio durante una battuta di pesca, i suoi capi lo costringono a portare il lugubre reperto all’obitorio di Miami per chiudere frettolosamente un’indagine sommaria.

Ma Andrew intravede nell’occasione la possibilità di essere riabilitato come investigatore. Quel braccio presenta ancora tanti punti oscuri e suscita la sua curiosità. Nonostante l’ostilità dei suoi superiori, e grazie alla collaborazione di alcuni pochi fidati amici, tra cui la dottoressa Rose, responsabile dell’obitorio, Andrew riesce a risalire a chi appartiene il braccio e a scoprire che all’origine c’è una truffa, orchestrata per nascondere un criminale sotto indagine della FBI, Nick Stripling, che per farsi credere morto ha inscenato un incidente in mare.

Nel corso dell’indagine Yancy trova sulla sua strada alcuni cittadini dell’isola caraibica dove probabilmente il criminale ha trovato rifugio e dove vuole spostare i suoi loschi affari. Protagonista assoluto di Carl Hiaasen’s Bad Monkey è un ottimo Vince Vaughn nei panni dell’ispettore Yancy. Ma il cast contribuisce coralmente a creare il giusto mix tra la storia dark e i tantissimi personaggi coinvolti, tutti molto ben descritti: la Dragon Queen interpretata da Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), la dottoressa Rose nel cui ruolo troviamo l’attrice di origini cubane Natalie Martinez (Death Race), Eve Stripling, moglie di Nick, interpretata dall’attrice americana Meredith Hagner.

Inutile dire che il mare e i panorami caraibici hanno un posto centrale nel racconto, rendendo ancor di più Carl Hiaasen’s Bad Monkey una serie tv sospesa tra un improbabile thriller e una fiaba senza senso. Esilarante la voce fuori campo che racconta cosa è successo negli “episodi precedenti”. Insomma, originale e divertente, da vedere in relax, senza grandi aspettative.

