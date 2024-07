Carlo Marini innamorato di Martina a Temptation Island 2024?/ Lui si dichiara, il web accusa: “Sta fingendo”

Carlo Marini sta fingendo con Martina a Temptation Island 2024? Lui si dichiara ma…

Se c’è un tentatore finito sotto i riflettori oltre che ne mirino dei commenti dei fan di Temptation Island 2024, quello è certamente Carlo Marini. D’altronde, tra i single di quest’anno, è uno dei pochi già noti al pubblico, essendo stato un corteggiatore nella scorsa edizione di Uomini e Donne. Carlo, dunque, si è conquistato una fetta di notorietà anche a Temptation, avvicinandosi a Martina, fidanzata di Raul. Quella che inizialmente era soltanto un’amicizia si è poi trasformata in chiara attrazione fisica, che potrebbe sfociare in altro già nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2024.

Intanto lui non ha fatto mistero a Martina che, qualora uscisse da sola dal programma, vorrebbe vederla e frequentarla. Una mossa che ha spiazzato la ragazza e che, al contempo, ha fatto mormorare il web. Se c’è, infatti, chi crede alle parole importanti di Carlo, c’è chi invece parla di strategia con un solo fine: avere i riflettori puntati contro.

Critiche sul web contro Carlo Marini: il tentatore di Temptation Island 2024 non convince

Che Carlo Marini si sia innamorato di Martina a Temptation Island 2024 è un’ipotesi che lascia perplesso il pubblico di Canale 5. L’ex corteggiatore di Manuela Carriero, per il momento, non ha convinto del tutto, tanto che molti mettono in dubbio la veridicità dei suoi atteggiamenti. C’è chi infatti scrive: “Carlo secondo me è bravo a farle credere che ci sia un interesse”, chi ancora aggiunge “Mamma mia ma i dialoghi tra sti due, per carità, poi questo far finta di battibeccare di continuo, ste botta e risposta da asilo proprio. Finto!” E infine chi attacca: “Carlo davvero finto! Capisco che bisogna fare scena, ma che in due minuti si sia innamorato di lei… recita!” Intanto, la quarta puntata ci anticipa ulteriori colpi di scena per la coppia di Martina e Raul e ancora una volta, di mezzo, ci sarà anche Carlo.











