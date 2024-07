Ex Uomini e Donne, Manuela Carriero: “Carlo Marini a Temptation Island 2024? Aspira al trono”/ “Con Martina…”

Come spesso accade, le dinamiche di Temptation Island si intrecciano con quelle di Uomini e Donne, almeno nel merito dei protagonisti. Tra le file dei tentatori spicca la presenza di Carlo Marini; vecchia conoscenza del dating show dove per alcuni mesi cercò di costruire una storia con l’ex tronista Manuela Carriero che, alla fine, abbandonò il trono senza arrivare alla scelta. Intervistata da Fanpage, è tornata proprio su quell’esperienza e in particolare focalizzandosi proprio sul rapporto con Carlo Marini oggi impegnato a Temptation Island 2024.

“Mi ha scritto un messaggio tre o quattro mesi dopo il trono. Sono rimasta molto sorpresa. Gli ho chiesto: ‘Come mai mi scrivi?’ e mi ha risposto che come al solito penso troppo e che non dovevo farmi tante domande”. Queste le parole di Manuela Carriero – ex tronista di Uomini e Donne – che ha dunque raccontato di aver avuto contatti con Carlo Marini – oggi tentatore a Temptation Island 2024 – anche dopo il trono. “Mi ha detto che ci saremmo incontrati qualche volta, magari per prendere un caffè. Poi, a Roma, me lo sono ritrovato davanti casualmente. Ha ribadito che avremmo preso un caffè insieme, ma è sparito…”.

Manuela Carriero ‘stronca’ Carlo Marini a Temptation Island 2024: “Ha un atteggiamento da primadonna…”

Ovviamente, era inevitabile che Manuela Carriero – intervistata da Fanpage – si pronunciasse anche a proposito dell’esperienza di Carlo Marini a Temptation Island 2024 con particolare riferimento al rapporto con Martina. “Ha un atteggiamento da primadonna, vuole attenzioni… Non credo sia interessato a lei”.

Senza usare particolari giri di parole, Manuela Carriero ha dunque spiegato come a suo giudizio Carlo Marini non abbia reali interessi verso Martina a Temptation Island 2024: l’ex tronista – stando a quanto dichiarato a Fanpage – avrebbe forse lasciato intendere che il tentatore sarebbe in realtà interessato ad agguantare il trono di Uomini e Donne. “Una cosa che ho sempre pensato di lui, ma anche di Michele Longobardi, è che aspirasse al trono. Ho cercato di farlo capire in tutti i modi, per questo ho lasciato, non avevo tempo da perdere”.

