Carlotta a Ora o mai più 2025, il duetto con Donatella Rettore convince solo a metà

Carla Quadraccia, meglio conosciuta come Carlotta, va a caccia della sua rivincita personale a Ora o mai più 2025, dopo essere uscita dai radar della musica. La cantante di Frena, brano che divenne un tormentone radiofonico e che la portò successivamente sul palco del Festival di Sanremo nel 2001, si è esibita con Donatella Rettore nella scorsa puntata, ottenendo feedback alterni e contrastanti. Non tutti, infatti, sembrano aver particolarmente apprezzato la performance di Carlotta: un po’ di delusione regna infatti sul web, i cui utenti probabilmente avevano aspettative più alte nei suoi confronti.

Non manca certo il tempo per invertire la rotta, ma Carlotta dovrà forse fare autoanalisi per capire come lasciare il segno. Le qualità le ha tutte e la giuria sembra ben disposta nei suoi confronti, come dimostrato nella puntata in onda sabato scorso dove sono arrivati commenti di incoraggiamento.

Carlotta, vita privata e professionale si intrecciano: l’amore per il marito Giuseppe Anastasi e per la musica

Curiosa anche la storia di questa cantante che agli esordi di carriera sembrava promettere davvero bene. Se i suoi brani, ad un certo punto del suo percorso musicale, non hanno più sfondato il muro dei consensi, Carlotta non si è data per vinta e ha imboccato strade e sentieri differenti, per certi versi più sperimentali.

Dopo aver abbandonato definitivamente il mondo discografico, dal 2010 diventa docente al C.E.T. di Mogol, dove incontra l’autore Giuseppe Anastasi con cui salirà all’altare e costruirà una famiglia. Marito e moglie oggi hanno un figlio di nome Vittorio, oltre ad avere una grande passione comune per la musica che li unisce profondamente. Appuntamento fissato per questa sera, ore 21.30 circa, sui Raiuno.