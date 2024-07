Carolyn Smith ricoverata in ospedale?/ Fan preoccupati, lei chiarisce: “Cure per il tumore, basta allarmismo”

Carolyn Smith chiarisce perché in queste ore era in ospedale: “È per il mio percorso oncologico”

Carolyn Smith è ricoverata? È questa la domanda che molti fan della coreografa ed ex ballerina si sono posti di fronte ad alcune immagini da lei stessa postate sui social in queste ore. Come è ormai noto, da circa dieci anni la presidentessa di giuria di Ballando con le stelle combatte contro un tumore che, proprio lo scorso anno, è tornato, costringendola a sottoporsi a nuove cure.

È proprio per quelle cure che Carolyn Smith è tornata in ospedale in queste ore, mostrandosi poi sui social. Immagini che hanno però fatto temere il peggio, motivo per il quale la Smith ha deciso di intervenire personalmente, con un video nel quale chiarisce come sta e cosa le sta accadendo. “Buongiorno a tutti e tutte. Allora, io sono a casa. – ha subito spiegato – Ieri ho fatto lo ‘spa day’ cioè il mio percorso oncologico. Sto bene, come si può star bene dopo un giorno così.”

Carolyn Smith, come sta? “Vado avanti, sempre sorridente”

Dopo aver chiarito che la sua presenza in ospedale era dovuta soltanto alle cure alle quali deve periodicamente sottoporsi, Carolyn Smith ha aggiunto: “Vado avanti, son sempre sorridente. Non è uno spasso, mi piacerebbe avere una pausa, però diciamo che sto bene.” E ha continuato, chiarendo: “Perché sto facendo questo video? Perché ho visto un altro articolo online che fa allarmismo e dice che io sono ricoverata. Io vi di dico sempre la verità e ve lo ripeto: ogni tre settimane, fino a quando sarò in vita, devo sottopormi alle cure. Se per caso qualcosa andrà male, vi dirò io in persona.” Nessun allarmismo, dunque: è ciò che chiede Carolyn Smith ai suoi fan, ai quali ricorda di essere stata sempre sincera e presente nei loro confronti, anche sulla sua malattia.

