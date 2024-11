Due matrimoni ed una figlia adorabile: il passato amoroso di Margherita Buy

Nel passato sentimentale di Margherita Buy ci sono ben due matrimoni, quello con l’attore e collega Sergio Rubini e quello forse più importante con Renato De Angelis. Con il primo, Margherita si sposò da giovanissima, dopo averlo incontrato all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma. Il colpo di fulmine fu travolgente, ma anche la loro relazione, che in un paio d’anni arrivò al capolinea. In una intervista a Belve, Margherita non ha nascosto di aver sofferto molto per Sergio, mentre lui precedentemente si era limitato ad attribuire la rottura alla giovane età.

Sergio Rubini chi è? Stoccata all'ex moglie Margherita Buy/ "Se l'ho fatta soffrire? Non è sincera perché...”

“Abbiamo un bellissimo rapporto e tra di noi non ci sono problemi quando lavoriamo insieme, è fantastica, è rimasta com’era”, aveva detto Rubini. Di diverso tenore, invece, le sue dichiarazioni dopo la stoccata di Margherita a Belve, con parole molto eloquenti da parte dell’ex marito: “A lei piace la commedia, non è sincera..”.

SERGIO RUBINI, EX MARITO DI MARGHERITA BUY/ L’attrice: “Era una persona complicata, mi ha fatto soffrire…”

Margherita Buy, l’amore per la figlia Caterina avuta dall’ex marito Renato De Angelis

Il secondo marito di Margherita Buy è invece Renato De Angelis, conosciuto a metà degli anni novanta. Dopo sei anni di storia Margherita e Renato sono diventati genitori di Caterina. A lungo andare, però, l’amore tra l’attrice e il compagno viene a meno, con la Buy che a Grazia pronuncerà parole di resa sui suoi presunti limiti caratteriali: “Ci sono delle persone che sono bravi a farsi amare, persone che sono in grado di essere desiderabili e di lasciarsi desiderare. È un talento e io non ce l’ho”.

Margherita Buy: “Mi è capitato di fare delle risse, avevo bevuto…”/ “Mi è successo anche da sobria”

Oggi sembra non esserci nessun nuovo amore all’orizzonte, ma Margherita sta bene così, senza troppi pensieri per la testa. Resta l’amore smisurato per il suo lavoro e quello viscerale per la figlia Caterina, frutto d’amore della storia con Renato. Lei è certamente uno dei suoi successi più grandi di sempre…