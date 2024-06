Catherine, chi è la compagna di Jorginho/ Matrimonio in vista? Forse dopo gli Europei, ma ora…

Mentre Jorginho si gioca gli Europei in Germania con la maglia della nazionale, la relazione con la sua compagna Catherine tiene banco tra i fan. Soprattuto dopo che la coppia ha preso parte alla serie Amazon, ‘Married to the Game’, dove entrambi si sono messi a nudo parlando della loro relazione. Lady Jorginho, nel documentario, ha speso parole al miele per il ragazzo e non potrebbe essere altrimenti considerando che l’intesa è a livelli massimi.

“È così dannatamente bello il mio ragazzo dagli occhi verdi. Dire hot è un eufemismo, è divertente ed io ho solo bisogno di stare con lui e potremmo ridere tutto il giorno assieme senza fare niente. Ha un’energia pazzesca e indovinate un po’? È anche ricco, immagino di aver vinto alla lotteria”, le parole della compagna di Jorginho.

Matrimonio in vista per il centrocampista e la compagna? Si rincorrono nuove voci ma ora la testa è sugli Europei

La loro storia pare sia diventata una delle più seguite dopo la messa in onda della serie. La coppia, che ha anche un figlio di tre anni di nome Jax, ha annunciato il fidanzamento non molti mesi e ma in futuro pare ci sia l’idea matrimonio al vaglio.

Il condizionale è d’obbligo dato che dai diretti interessati non sono arrivate conferme. Oltretutto adesso le attenzioni sono tutte sugli Europei, dove Jorginho è concentrato per portare l’Italia più avanti possibile nella competizione. Ma nonostante gli impegni sul campo, il centrocampista trova sempre il tempo per la sua famiglia e la sua compagna (o futura moglie) Catherine.

