Cavalca, vaquero!, diretto da John Farrow

Giovedì 3 ottobre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:45, il film western del 1955 dal titolo Cavalca, vaquero!.

La pellicola è diretta dal regista John Farrow, noto per avere curato le riprese di La fuga di Tarzan (1936), Calcutta (1947) e Furia infernale (1957).

Le musiche hanno invece la firma del compositore di origini polacche Bronislau Kaper, vincitore del Premio Oscar alla migliore colonna sonora per Lili (1954).

Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Robert Taylor, che aveva raggiunto la fama a livello internazionale grazie alla pellicola Margherita Gauthier (1935) con la splendida Greta Garbo. Al suo fianco la grande Ava Gardner, considerata una delle più grandi star della storia cinematografica, con cui Taylor aveva già lavorato in Corruzione (1949).

Nel cast anche: Howard Keel, Anthony Quinn, Kurt Kasznar, e Ted de Corsia.

La trama del film Cavalca, vaquero!: l’amore vince su tutto

Cavalca, vaquero! è ambientato nel vecchio e selvaggio West, in particolare nello stato del Texas, un territorio che sta affrontando una fase particolarmente complessa, nella quale i coloni si trovano a dover fronteggiare le scorribande continue dei banditi, sopratutto del criminale di origini messicane José Esqueda (Anthony Quinn).

L’uomo non ha paura di nessuno e, con l’aiuto dei suoi uomini, attacca le proprietà della zona, depredandole di ogni bene.

Questa situazione è diventata ormai insostenibile, in special modo per coloro che sono ormai un obiettivo fisso dei banditi, come Tom Cameron (Howard Keel) e sua moglie Daniela (Ava Gardner). Cameron è un uomo solerte, dedito al proprio lavoro, che cerca di impegnarsi con tutte le sue forze affinché alla sua famiglia non manchi nulla. La loro vita viene stravolta quando Rio (Robert Taylor), fratello del bandito Esqueda, si innamora perdutamente di Daniela. Nonostante anche la donna inizi a provare dei sentimenti per lui, sa bene quale sia il suo posto e cerca di rispettare il suo ruolo di moglie devota. Daniela respinge in più occasioni la corte di Rio, decidendo perfino di fuggire pur di sottrarsi alle sue avance. Questa situazione raggiunge il culmine quando Tom decide di fronteggiare i due fratelli, decisi a portargli via tutto ciò che dà un significato alla sua vita: sua moglie e la sua proprietà. Il film, però, avrà un finale inaspettato, infatti i due fratelli si troveranno a litigare tra loro poiché Rio, pur di non causare un dolore alla donna che ama, sceglierà di difendere Tom durante lo scontro, con conseguenze fatali.

