L’attore Furkan Palali nasce dalla storia d’amore tra i suoi genitori: la madre Cemile Palalı e il padre Azmi Palali. Sul loro conto non siamo in grado di dirvi molto, in quanto l’iconico interprete di Terra Amara è sempre stato piuttosto abbottonato sulle sue origini. Tuttavia, spulciando in rete, abbiamo trovato una intervista rilasciata dall’attore al sito di Tv Sorrisi e Canzoni in cui parla del rapporto con mamma e papà, sottolinenando come siano stati importanti e decisivi nel suo percorso di crescita.

Mamma Cemile, in particolare, ha giocato un ruolo chiave nella vita di Furkan Palali, spronandolo e sostenendolo nei momenti e nelle scelte decisive. “Mia madre Cemile e mio padre mi hanno sostenuto”, assicura il concorrente di Ballando con le Stelle, parlando del rapporto coi suoi genitori. “Il loro sostegno non era scontato, visti i sacrifici fatti per farmi studiare”.

Mamma di Furkan Palali e l’amore dell’attore di Terra Amara: “E’ il mio rifugio”

Infatti Furkan Palali aveva fatto un percorso di studi completamente diverso dalla carriera che ha poi intrapreso prima come modello e poi come attore. Ma sia la mamma e il padre non hanno mai voluto ostacolare i suoi sogni e le sue propensioni artistiche. “Senza il loro sostegno non so se avrei avuto la forza di inseguire i miei sogni. Ora li voglio ripagare. Mi confronto spesso con mio fratello maggiore Abdulrahim; papà Azmi mi dà tanti saggi consigli e mamma Cemile è il mio rifugio d’amore”, dice orgoglioso Furkan Palali.

Adesso non resta che regalare a mamma Cemile un nipotino, dal momento che qualcosa sembra muoversi anche sotto il profilo sentimentale. “È una cosa che verrà più in là, quando sarà il momento giusto”, aveva detto tempo fa Furkan Palali.