CENONE DI SAN SILVESTRO E MENU DI CAPODANNO 2025: GLI INGREDIENTI FORTUNATI

C’è chi arriva al Cenone di San Silvestro con pochissime idee sul menu da preparare per il Capodanno 2025, ma non è necessario mettere in tavola proposte complesse. Ci sono ricette facili e al tempo stesso creative, puntando ad esempio si ingredienti che per la tradizione sono porta fortuna. Tra questi ultimi ci sono sicuramente le lenticchie, da abbinare allo zampone o al cotechino. I modi per prepararle sono diversi, quindi anche i modi di proporle ai vostri ospiti: dalle zuppe ai primi piatti. Altrimenti potete servire direttamente le lenticchie a mezzanotte, seguendo così la tradizione.

Altro ingrediente fortunato è la melagrana, che potete servire a fine pasto o usarlo per realizzare una crostata o nelle insalate. Ma potete usarla come ingrediente per i primi, come nel caso del risotto con carciofi e melagrana o al ragù. Partiamo comunque dal dolce, con una lista di dessert che possono essere messe in tavola, come il tiramisù di panettone alle girelle di pandoro.

LE RICETTE PER IL CENONE DI SAN SILVESTRO E MENU DI CAPODANNO 2025

Per ricette facili e veloci per il Cenone di San Silvestro e il menu di Capodanno 2025 si possono fare delle scelte comunque non banali. Ad esempio, non servono più di trenta minuti per preparare, ad esempio, il risotto allo spumante o degli spiedini di tortellini, in alternative pappardelle con stracciatella e cime di rapa.

Se volete muovervi anzitempo, così da non trascorrere il Cenone di san Silvestro ai fornelli, così come per preparare il menu di Capodanno 2025, allora potete preparare dei primi da riscaldare prima di servirli, come lasagne, pasta al forno e crespelle salate.

Invece, per secondo ci sono i grandi classici, dal vitello tonnato ad arrosti, ma ci sono pietanze conviviali come lo spezzatino in crosta di panini aromatici. Per quanto riguarda gli antipasti, potete puntare su quelli freddi, che possono essere preparati in anticipo, e quindi con tutta calma, come torte salate, pizza di scarola.

IL MENU DEGLI CHEF STELLATI

Dal Cenone di San Silvestro al menu di Capodanno 2025, sono tante le ricette che mettono a dura prova anche gli chef. A Le Calandre di Rubano (Padova) viene studiato un menu a sorpresa da 450 euro vini inclusi, quindi bisogna affidarsi nel vero senso della parola allo chef, perché si scopre cosa si mangia solo al momento della cena. A Repubblica, però, è stato anticipato che ci saranno il risotto al caffè con zabaione preparato insieme al Marsala con tartufo bianco, invece tra i dolci c’è il nuovo panettone Sicilia, nel quale c’è un mix tra dolce e salato, come peperoni e peperoncini canditi, ma anche cioccolato fondente.

A Roma c’è La Pergola, invece, con Heinz Beck che ha puntato su piatti salutari e sostenibili, quindi per il Cenone di San Silvestro il menu è da 1.750 euro con diverse pietanze molto particolari, basti pensare all’astice con yogurt alla felce con mango e altri ingredienti molto particolari, come olio all’acetosella, ma anche capriolo con tartufo nero e barbabietola, cacao e salsa alle cortecce.