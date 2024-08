C’era una volta… a Montecarlo, diretto da Frédéric Forestier

Sabato 3 agosto, in prima serata su Rai 1, alle 21:20, verrà trasmessa il film tra il romantico e il thriller C’era una volta… a Montecarlo. Si tratta di una produzione francese del 2020 la regia è di Frédéric Forestier, conosciuto soprattutto per il film Asterix alle Olimpiadi, con Gérard Depardieu e Alain Delon.

Gli interpreti del film C’era una volta… a Montecarlo sono Anne Serra, Rayane Bensetti, Chantal Ladesou, Antoine Dulery e Gladys Cohen

La trama del film C’era una volta… a Montecarlo: una storia di riscatto e sentimenti, col poker

La storia di C’era una volta… a Montecarlo vede come protagonista il giovane Medhi, il quale ha 30 anni e vive con la madre nella periferia parigina in una casa in affitto. Purtroppo, il ragazzo, vive una situazione economica molto precaria e non ha molte prospettive per il futuro.

La sua principale attività è quella di giocatore on line di poker, grazie alla quale riesce a sopravvivere, nonostante la contrarietà della madre. Il sogno di Medhi è quello di stravolgere la sua vita in meglio e, fortunatamente, l’occasione gli arriva una mattina al bar, quando compra un biglietto vincente di 100,000 euro. Se pur molto cospicua, la somma, non gli permette di comprare una casa per la madre e di conseguenza decide di tentare la fortuna grazie ad un colpo da veri professionisti.

Il ragazzo, per riuscire nel suo intento, assume una nuova identità e si reca in quel di Montecarlo dove decide mettere in atto la sua abilità di giocatore di poker sfidando al tavolo altri giocatori benestanti. Medhi non si fa mancare nulla, infatti, alloggia nella suite di un hotel di lusso e si finge un principe marocchino, cugino del re.

Il ragazzo, grazie alla suo carattere e ai modi accattivanti, riesce a evitare tutti i controlli sui documenti e nessuno dubita di lui tranne la ragazza che lavora alla reception, Elena, molto attenta e arguta. Per Medhi, si avvera un sogno, quello di godersi la vita e di non pensare ai suoi problemi, avendo sempre chiaro il suo obbiettivo finale.

Medhi frequenta tutti i tavoli da gioco e grazie alla sua destrezza riesce a osservare tutti gli avversari e a farne tesoro. Solo Elena, non si fida di lui, cerca di carpirne i segreti e tra un quesito e l’altro decidono di andare insieme a cena. I due ragazzi si confrontano e Elena gli confida di non apprezzare per niente il gioco del poker perché suo padre è un accanito giocatore, quasi patologico. Nonostante i diverbi, i due sono travolti dalla passione e trascorrono la notte insieme.

In realtà anche Elena non è sincera, in quanto, si scopre che è cittadina di Montecarlo e vive nell’hotel dove lavora perché ne è la proprietaria. Quando Medhi lo scopre ha un duro scontro con il padre della ragazza che è disposto a tutto pur di allontanarlo dalla figlia, ma il ragazzo, è colmo di grandi sentimenti e desidera solo realizzare il suo sogno d’amore e cambiare vita per regalare alla madre la casa che ha sempre desiderato.