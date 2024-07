Chábeli, Julio Jr, Enrique, Miguel, Rodrigo, Cristina, Victoria e Guillermo/ Figli di Juilio Iglesias…

Chábeli, Julio Jr, Enrique: chi sono i figli del primo matrimonio di Julio Iglesias

Julio Iglesias, amante delle donne e amato dal genere femminile, ha avuto due moglie e ben otto figli. Dal primo matrimonio con Isabel Preyseler sono nati i primi tre figli ovvero Chábeli, classe 1971, seguita nel 1973 da Julio Jr. e, nel 1975, da Enrique Iglesias. La primogenita di Julio Iglesias è una giornalista spagnola ed è stata sposata con Ricardo Bofill Jr, figlio dell’architetto spagnolo Ricardo Bofill da cui, però, ha divorziato tre anni dopo. Successivamente ha sposato l’uomo d’affari Christian Fernando Altaba cui cui ha avuto i figli Alejandro Altaba e Sofia Altaba.

Julio Jr. ed Enrique Iglesias, invece, sono entrambi cantanti avendo scelto di seguire la strada artistica del padre. Julio Jr. ha avuto diverse storie e dall’agosto 2023 ha una relazione con Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Petrelli. Enrique Iglesias, invece, è tra i figli di Julio Iglesias quello che ha avuto maggior successo nella musica e dal 2001 ha una relazione con la ex tennista Anna Kurnikova. La coppia ha due gemelli, nati il 16 dicembre 2017 e una terza figlia nata nel 2020.

Miguel, Rodrigo, Cristina, Victoria e Guillermo; chi sono i figli del secondo matrimonio di Julio Iglesias

Dal matrimonio con Miranda Rijnsburger sono nati gli altri, cinque figli di Julio Iglesias: Miguel Alejandro (1997), Rodrigo (1999), le gemelle Cristina e Victoria (2001) e Guillermo (2007). Dei cinque figli più piccoli di Julio Iglesias, a differenza della sorella e dei fratelli maggiori, invece, si sa davvero poco.

Essendo più giovani rispetto ai figli nati dal primo matrimonio, non hanno ancora scelto la loro strada. Tuttavia, esattamente come la sorella Chàbeli e i fratelli Julio Jr. ed Enrique, sono famosissimi in Spagna dove la famiglia Iglesias è sempre stata al centro di attenzioni da parte della stampa.

