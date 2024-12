Alena Seredova è tra i protagonisti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5 . La showgirl, modella, attrice e dirigente sportiva ceca naturalizzata italiana è balzata alla grande popolarità in Italia anche per essere stata la moglie di Gigi Buffon. Un matrimonio durato dal 2011 e dal 2014 suggellato anche dalla nascita di due figli: Thomas e David Lee. L’idillio tra i due è finito qualche anno dopo con la modella che ha scoperto per radio di un tradimento con Ilaria D’Amico. Un momento di grande dolore e difficoltà per la Seredova che ha più volte sottolineato di non essere una donna che anela alla vendetta, ma sicuramente non dimentica. Nonostante la grande sofferenza provata nello scoprire via radio di un tradimento del marito Gigi Buffon, la ex modella dalle pagine del settimanale Oggi ha dichiarato: “non sono mai caduta nella trappola di parlare, o sparlare, del mio ex marito. La cosa più facile e naturale sarebbe stata sputare fuoco”.

Daniele Scardina, ex fidanzato Diletta Leotta: "I nostri rapporti ora.."/ La lettera alla vigilia delle nozze

Una scelta giusta e comprensibile che da un lato rispetta il grande amore che c’è stato tra i due, ma anche per i due figli che un giorno avrebbero potuto leggere sui giornale delle cose brutte detta dalla mamma sul loro papà. Sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda. Penso sia stato un grande regalo anche per me” – ha concluso.

Laura Pausini a Verissimo: "Mia mamma mi voleva farmacista"/ "Io all'inizio mi immaginavo architetto"

Alena Seredova è dimagrita: “Dopo 10 anni ho perso tanti chili, ora mi va tutto grande”

Superata la fine del matrimonio con Gigi Buffon, Alena Seredova ha incontrato Alessandro Nasi, il top manager torinese con cui si è sposata nel 2023. La modella, molto presente sui social, è solita racconta la sua vita con scatti di vita privata e professionale e in diverse occasioni è stata vittima di bodyshaming per via di qualche chilo di troppo legato alle gravidanza. “Siamo sinceri, qualche chiletto in più c’è, però mio marito dice che non sono niente male” – ha scritto pochi mesi la bellissima Alena sottolineando a gran voce di essere felice e di fregarsene dei commenti cattivi delle persone. Sta di fatto che la showgirl ha deciso di recuperare e dopo una lunga dieta è dimagrita ritrovando così una forma fisica pazzesca. ”

Melissa Satta, chi è la modella ed ex Velina/ Carriera e vita privata: il fidanzato Carlo Beretta

“Dopo 10 anni ho perso tanti chili, ora mi va tutto grande” ha detto su Instagram. La ex modella, infatti, dopo un lungo percorso è tornata in splendida forma e non nasconde di esserne felice. “Sono stata proprio brava e mi sono rimessa in forma” – ha detto la Seredova.