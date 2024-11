Sono passati ormai tanti anni ed entrambi si sono rifatti una vita, ma Alena Seredova non perdona il tradimento dell’ex marito Gigi Buffon con Ilaria D’Amico. “Non vorrei che suonasse male, però io proprio non ce la faccio a perdonare”, disse la modella in un passaggio su Instagram. Anche in diverse altre ospitate televisive, Alena diede l’impressione di non aver mai digerito lo sgarbo fatto dall’ex compagno, anche se oggi sono riusciti a costruire un rapporto cordiale e amichevole. D’altronde Buffon e Alena hanno avuto due splendidi figli durante la loro relazione e l’idea di coltivare un legame pacifico è stata presa di buon grado da entrambi.

“Famiglia allargata? Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria, io non voglio vendetta ma non dimentico”, disse Alena in una intervista a Oggi. Nel 2023 la Seredova ha sposato Alessandro Nasi, dopo nove anni l’uno al fianco dell’altro, impreziositi dalla nascita di Vivienne Charlotte.

Alena Seredova, l’ex marito Buffon felice che si sia rifatta una vita dopo di lui

L’ex marito Gianluigi Buffon, dal canto suo, ha espresso un po’ di rammarico per l’epilogo con Alena Seredova. Più che altro è amareggiato per aver fatto soffrire una persona a cui teneva moltissimo, anche se l’amore pare fosse finito da un pezzo. “La nostra storia ormai era alla fine per via di una crisi profonda. E’ stato doloroso farla soffrire, ma anche far soffrire i nostri figli”, le sue parole

“Oggi sono felice per lei e per il fatto che si sia rifatta una vita. Credo che suo marito Alessandro abbia reso i miei figli persone migliori di come sarebbero stati se fossi rimasto a casa con le nostre infelicità”, ha detto sportivamente l’ex compagno di Alena Seredova. Evidentemente la separazione non ha avuto soltanto risvolti e conseguenze negative.