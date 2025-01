Continua alla grande l’esperienza di Alessandro Rea nel programma “Io canto senior”, condotto da Gerry Scotti. L’uomo, originario di Roma, ha ottenuto la standing ovation del pubblico dopo essersi esibito nel brano “Unchained Melody” e successivamente ha ricevuto anche una bellissima ed emozionante dichiarazione d’amore dalla moglie Elisa, che a sorpresa era presente nel pubblico, pronta ad applaudirlo e a fare il tifo per lui.

“So che non ti aspettavi di vedermi qui perché conosci le mie paure in queste circostanze, conosci la mia riservatezza. Però questo è il tuo momento e io ho voluto essere qui per te, perché, nonostante tutto, il mio sentimento per te è indissolubile”: queste le splendide parole che Elisa ha dedicato al marito. I due stanno insieme da 22 anni e sono sempre più legati. Ma chi è Alessandro Rea e cosa fa nella vita il concorrente di “Io canto senior”, che ha ottenuto riscontri importanti dal pubblico?

Chi è Alessandro Rea, il concorrente di “Io canto senior 2025”? Lavora a Rebibbia

Alessandro Rea, uno dei concorrenti più accreditati e amati dal pubblico di “Io canto senior”, fa l’assistente capo di polizia e lavora al carcere di Rebibbia. L’uomo ha 47 anni e ha deciso di prendere parte al programma condotto da Gerry Scotti perché è molto appassionato di musica. Il suo lavoro è completamente distante dal mondo dello spettacolo e della musica: lui, infatti, lavora appunto nella polizia e si occupa di controllare i detenuti.

Nonostante il suo impegnativo lavoro, Rea riesce a portare avanti la sua passione per il canto con grande amore, lo stesso che traspare e arriva al pubblico, che continua ad apprezzarlo in maniera importante e con un ottimo riscontro. Alessandro Rea ha esordito nel programma di “Io canto senior” con “Sex bomb”, facendo fin da subito sognare gli spettatori e i giudici.

