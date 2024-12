Alessio Pili Stella tra Prasanna, Morena e Francesca

Alessio Pili Stella, tra i cavalieri più amati del parterre del trono over di Uomini e Donne, torna al centro dello studio per un confronto con tre dame che sta conoscendo. Dopo la scelta di tornare in trasmissione per cercare l’amore, Alessio ha cominciato a frequentare Prasanna con cui, da parte sua, è subito scattato un feeling speciale. Prasanna, da parte sua, ha ammesso di non provare un grande trasporto ma di essere presa soprattutto dal punto di vista mentale.

Nell’ultimo confronto, di fronte alla reticenza di Prasanna di avere con lui un contatto fisico, Alessio ha sollevato dei dubbi su Prasanna scatenando la reazione di Maria De Filippi e portandolo a conoscere altre, due dame del parterre da cui pare molto preso.

Alessio Pili stella e i baci con Francesca

Alessio Pili Stella non chiude le porte a nessuna dama tra quelle con cui sta uscendo. Con Francesca, al momento, è uscito più volte. Tra i due ci sono stati diversi baci e un’intimità importante anche se non sono andati oltre. La scelta di Alessio di uscire, contemporaneamente, con tre donne non piace in modo particolare a Morena che, al centro dello studio, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 3 dicembre, ammette di essere particolarmente infastidita dalla situazione.

Alessio, però, ribadisce di essere interessato a tutte e tre e di non poter, ad oggi, scegliere di frequentarne solo una dando così l’esclusiva ad una dola dama. Dopo le precedenti esperienze, dunque, Alessio non vuole chiudere le porte a nessuna dama prima di conoscerle bene per poter decidere con chi dare vita ad una frequentazione importante. Morena, Francesca e Prasanna accetteranno tale scelta di Alessio a cui è anche interessata Gloria Nicoletti?