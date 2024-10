Amal ancora tra Alessio e Michele a Uomini e Donne

Amal ancora tra Alessio e Michele. Tra le corteggiatrici dei due tronisti, Amal è sicuramente quella che sta avendo più spazio. Dopo essere uscita con Michele più volte con il tronista che non ha nascosto il proprio interesse nei suoi confronti, Amal ha accettato di uscire con Alessio considerandolo più simile al suo prototipo. Nella scorsa puntata, l’esterna di Alessio e Amal aveva lasciato senza parole Michele. In esterna, infatti, Alessio aveva deciso di portarla al ristorante di famiglia in cui lavora presentandole così i genitori.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 22 ottobre 2024/ Scelta di Barbara De Santi dopo caos: resta?

Michele resta molto male della scelta di Amal di uscire anche con Alessio e la corteggiatrice decide di raggiungerlo in camerino per dargli una spiegazione. “Mi è dispiaciuto molto vedere come hai reagito, ma dall’altra parte mi fa piacere perché mi fai capire che ti interesso. Non mi piace questo muro di orgoglio”, dice Amal in camerino dove Michele ribadisce di essere convinto che a lei piaccia più Alessio.

Chi sono Gabriele e Sabrina di Uomini e Donne/ Lui chiude la frequentazione, lei piange

Michele Longobardi chiude con Amal: la corteggiatrice di Uomini e Donne continua la conoscenza con Alessio

In studio, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 22 ottobre 2024, Amal si confronta nuovamente con Michele e Alessio. Longobardi spiega di aver visto un’Amal diversa con Alessio, più sciolta e a suo agio mentre la corteggiatrice nega. Maria De Filippi trasmette poi l’esterna fatta da Amal e Alessio durante la quale la corteggiatrice fa una videochiamata per far conoscere al tronista la madre.

Dopo aver visto l’esterna, Michele ribadisce il proprio pensiero considerando Amal molto più interessata ad Alessio. Non volendo perdere tempo e non volendo prendersi in giro, Michele decide di chiudere definitivamente la conoscenza con la corteggiatrice che resta alla corte di Alessio per il quale era inizialmente scesa per poi cambiare idea di fronte all’interesse di Michele.

Chi è Salvatore, cavaliere che sta uscendo con Gemma Galgani a Uomini e Donne/ "Lui voleva andare oltre?"