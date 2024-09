ANDREA KIMI ANTONELLI, ESORDIO ‘ITALIANO’ DA SOGNO IN F1

Chi è Andrea Kimi Antonelli e cosa sappiamo del giovanissimo pilota che sostituisce un’icona della Formula 1 come Lewis Hamilton al volante di una delle Mercedes nel Gran Premio di Monza 2024? Anche se solo nelle prove libere dell’appuntamento italiano del calendario del circus e non in gara, la presenza in pista del talento nostrano di cui si era parlato già negli scorsi mesi come erede del driver inglese su una delle monoposto della casa di Brackley (Regno Unito) è stato uno dei temi di giornata del venerdì assieme ovviamente all’attesa per la performance che sfodereranno le due ‘rosse’ di Maranello guidate da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Scopriamo chi è Andrea Kimi Antonelli (di cui diamo conto in un altro pezzo quest’oggi raccontando anche l’origine del suo nome) e la sua ancora breve carriera.

Per scoprire chi è Andrea Kimi Antonelli, un nome ancora poco conosciuto al di fuori del novero degli aficionados della Formula 1, dobbiamo fare un passo indietro, al 2019: è da allora che il fresco 18enne pilota di origini bolognesi -è diventato maggiorenne solo lo scorso 25 agosto (è un classe 2006)- fa parte della prestigiosa Academy della scuderia F1 della Mercedes. Ovviamente il suo debutto l’altro giorno, seppure solo nelle FP1 del Gran Premio monzese al volante della W15E, fa notizia anche perché avviene in pratica a pochi chilometri da casa sua e dalla terra in cui è nato…

ANTONELLI L’EREDE DI HAMILTON? WOLFF: “OGGI E’ IL MIGLIORE CHE…”

Uno dei pupilli di Toto Wolff, direttore esecutivo della sezione corse della Mercedes, da alcuni anni e anche un predestinato: ecco chi è Andrea Kimi Antonelli, designato dagli addetti ai lavori come possibile sostituto del partente Lewis Hamilton che nella prossima stagione sarà al volante di una Ferrari per quella che sarà forse l’ultima tappa di una carriera da leggenda della Formula 1. Ecco quindi che l’esordio del giovane pilota di Bologna, proprio in uno dei più storici GP che si corrono in Italia ha accesso i riflettori su di lui: ‘figlio d’arte’ di Marco Antonelli, anche lui pilota automobilistico e proprietario del team AKM Motorsport, Kimi ha cominciato coi Kart nel 2018 per poi passare alla Formula 4 nel 2021 e, due anni dopo, contemporaneamente ha partecipato alla Formula Regional, al campionato Gran Turismo e alla Formula 2.

Nel raccontare chi è Andrea Kimi Antonelli, ovviamente, non va dimenticato (come accennato sopra) l’ingresso nel Mercedes Junior Team cinque anni fa e poi, lo scorso febbraio, i primi rumors che lo volevano come driver del futuro di una delle scuderie più forti della Formula 1 contemporanea, su imbeccata dello stesso Toto Wolff che ha sempre parlato in toni entusiastici del ragazzo emiliano. Poi, dopo i primi test a Spielberg con la Mercedes W12, ecco un’altra guida al volante della W13 dopo l’ultimo GP del Belgio e infine, raggiunta la maggiore età, ecco il tanto atteso battesimo del fuoco nelle prove libere ufficiali del GP d’Italia. Il resto è storia e da quest’oggi Andrea Kimi Antonelli comincia a scriverla…