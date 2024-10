ANDREA RIZZOLI E IL TUMORE DELLA MADRE: “MOMENTO DIFFICILE DOPO CHE…”

Chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi? Questo pomeriggio torna l’oramai consueto appuntamento con le interviste in esclusiva e le interviste a cuore aperto di “Verissimo” e negli studi del talk show in onda su Canale 5 saranno di scena la attrice e regista, accompagnata a sorpresa dall’ex marito Paolo Ciavarro: i due infatti parleranno con Silvia Toffanin del tumore che la 70enne capitolina sta combattendo da un po’ di tempo e del recente peggioramento delle sue condizioni di salute che hanno portato alla decisione di affidarsi a delle cure sperimentali. E in attesa di ascoltare cosa diranno i due, riavvicinatisi dopo la scoperta della malattia della donna, possiamo accendere i riflettori sulla sua famiglia allargata e in particolare su chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, nato durante il suo primo matrimonio.

Per scoprire chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e ‘fratellastro’ maggiore di Paolo (avuto dall’attrice a inizio Anni Novanta nel corso del matrimonio con Massimo Ciavarro) dobbiamo ripercorrere la vita sentimentale della diretta interessata, tornando indietro al 1979, anno in cui l’ancora 26enne attrice, e che da poco aveva fatto il suo ingresso nel mondo dello showbiz e del cinema, era convolata a giuste nozze con Angelo Rizzoli (classe 1943 e venuto a mancare oramai più di dieci anni fa, noto per essere stato non solo l’erede di Andrea Rizzoli sr. ma anche un editore, imprenditore e produttore televisivo di successo). L’anno successivo al matrimonio nasceva Andrea, il primogenito della regista, e poco prima che la coppia divorziasse nel 1984, a seguito dell’arresto dell’uomo e che segnerà l’inizio di una lunga vicenda processuale.

RIZZOLI, NOZZE CON SERENA MERIGGIOLI DOPO LA FINE DELLA STORIA CON…

Ad ogni modo, raccontando chi è Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e di Angelo, possiamo ricordare che questi ha scelto di seguire solo parzialmente le orme della madre, decidendo di lavorare nel mondo dello show business ma solo nel ‘dietro le quinte’, e affermandosi come produttore cinematografico, proprio come l’illustre genitore venuto a mancare nel 2013 all’età di 70 anni a Roma per via di un aggravamento del suo quadro clinico. A differenza di Paolo Ciavarro, il figlio maggiore della Giorgi non ama molto le luci della ribalta anche se le sue due principali relazioni, coronate entrambe con le nozze, sono state molto seguite a livello mediatico: infatti, dopo aver sposato nel 2014 la prima moglie, Alice Bellagamba, la fine della loro love story aveva avuto un notevole clamore a livello mediatico tanto che la donna, in una intervista, ne aveva spiegato i motivi: “Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto; per questo, l’idea di infliggergli un duro colpo era ancora più doloroso”.

Di recente, e a poche settimane di distanza dai fiori d’arancio di Ciavarro jr. con Clizia Incorvaia, Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, era salito per la seconda volta all’altare per sposare la make-up artist Serena Meriggioli, la seconda consorte: e il lieto evento, celebrato lo scorso maggio, aveva suscitato molta commozione dato che ad accompagnare in chiesa l’uomo c’era proprio la madre, ad appena un mese di distanza dall’intervento a cui si era sottoposta per il cancro al pancreas. “Il mio Andrea si è sposato!” aveva scritto sui social l’attrice, condividendo la gioia per il momento e raccontando, di recente, al magazine ‘Di Più’ di essere soddisfatta soprattutto per una cosa riguardo alle nozze dei due figli: “È come averli consegnati alle loro donne (…) Sono due splendide ragazze e devo ammettere che questo pensiero mi rassicura tanto e mi dà serenità. Paolo e Clizia dovevano sposarsi ad ottobre, ma sono contenta che abbiano anticipato, anche perché le cure mi tolgono sempre più energie”.