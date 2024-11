Angie è una promessa della musica, in gara a Sanremo Giovani. La giovane cantante sfiderà altri 23 concorrenti che in 5 puntate porteranno alla finalissima del 18 dicembre, in cui soltanto 4 andranno a Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte. Il programma parte martedì 12 novembre e sarà condotto da Alessandro Cattelan.

Giorgia Groccia Caffellatte, chi è l'ex fidanzata di Tancredi in gara a Sanremo Giovani 2024/ Tiktoker...

Angie, chi è? Con “Scorpione” in gara a Sanremo Giovani 2024

Angie è il nome d’arte della cantante di 23 anni Angelica Paola Ibba il cui brano d’esordio Frasi mai dette è diventato virale sulle piattaforme social e su Spotify ha ottenuto oltre un milione di streaming.

Angie ha debuttato da piccola sul palco di Ti lascio una canzone e in seguito, animata dalla sua grande passione, si è diplomata all’accademia Vms Italia ed è diventata molto famosa su Tik Tok e Instagram, grazie anche alla sua partecipazione al programma The Voice. Il suo primo Ep risale al 2022 e contiene 5 brani che sintetizzano il suo debutto sulla scena musicale italiana.

Chi è Mazzariello, cantante in gara a Sanremo Giovani 2024/ "Quando ero piccolo, guardavo il Festival..."

Direttamente da The Voice a Sanremo Giovani: la grande occasione di Angie

La giovane cantante sarda, in una recente intervista su un quotidiano della sua regione, ha dichiarato di sentirsi super emozionata e che le batte forte il cuore: “Non riesco a credere di essere nella rosa dei nomi che debutteranno sul palco di Sanremo Giovani e continuo, incredula, a leggere la lista”, ha asserito Angie.

La cantante, altresì, si dichiara entusiasta del tanto calore ricevuto dai suoi corregionali, un entusiasmo che spera le serva per affrontare con serenità il palco più importante d’Italia. Il supporto è importante per la giovane artista, in quanto, consapevole dell’interesse che suscita sempre questo grande evento musicale.

Concorrenti Sanremo Giovani 2024: chi sono/ Dagli ex Amici Mew e Tancredi al duo femminile Synergy

Scorpione: significato della canzone di Angie

Scorpione è una canzone che racconta di un amore tormentato, ricco di incomprensione e contrasti, quella dello scorpione è una metafora che rappresenta il pericolo e la tensione che derivano dal rapporto.

“Anche se ami tutte le cose che odio”, dice la protagonista del pezzo che non riesce a spezzare questo legame così nocivo e affascinante insieme, pur sentendosi distrutta. Ancora e basta sono i termini più risonanti nel brano, un pò come odio e amore e il loro perenne contrasto. Qui il link del video Scorpione di Angie su RaiPlay.