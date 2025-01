Il 21 gennaio 2025 è entrato nella scuola di Amici 2024 un nuovo allievo, Antonio Affortunato. Il ballerino che è stato desiderato molto dalla coach Deborah Lettieri sembra essere la nuova stella del programma di Maria De Filippi. Si tratta di un ragazzo di soli 20 anni con una carriera importante già alle spalle, tanto che in passato ha lavorato anche con il coreografo Luca Tommassini. Nato in provincia di Cosenza, Antonio Affortunato vive a Roma da qualche tempo per studiare danza.

Durante la sua presentazione, il ragazzo ha spiegato di essere un perfezionista e di pretendere tantissimo da sè stesso. “Mi arrabbio quando non raggiungo un obiettivo“, ha poi continuato. Antonio Affortunato ha ballato per Claudio Baglioni facendo parte del suo corpo di ballo. Non solo, il ballerino ha anche fatto parte del cast di Viva Rai 2, programma di Fiorello. Su Rai 1 è stato anche a Il cantante Mascherato mentre con Luca Tommassini è stato uno dei protagonisti di “Kenga Magike“, spettacolo in Albania con Fabrizio Prolli. Successivamente ha preso parte ad un progetto con Giuliano Peparini.

Antonio Affortunato, Deborah Lettieri l’ha voluto a tutti i costi: “Ho trovato un vero talento”

Antonio Affortunato è entrato a far parte della scuola di Amici 2024 voluto fortemente da Deborah Lettieri. Quest’ultima, convinta di vedere grande talento nel ragazzo, ha chiesto che venisse aggiunto un banco per il ragazzo, con il consenso di tutti gli altri professori. “Colleghi vi ho fatto chiamare io, ho chiesto alla produzione di farvi venire oggi perché vorrei farvi vedere un talento“, aveva detto, “Si chiama Antonio…“. Anche Emanuel Lo insieme alla Maestra Alessandra Celentano si sono detti favorevoli al suo ingresso vista la grandissima versatilità del ballerino che ha dimostrato di saper ballare sia classico che moderno.

Vedremo per la prima volta un’esibizione di Antonio Affortunato domenica 26 gennaio in puntata. Il suo ingresso ha spiazzato tutti, specialmente il collega Daniele che ha ammesso di conoscerlo già dato che aveva studiato in una scuola con lui. Daniele ha raccontato che Antonio Affortunato è molto bravo specialmente in danza Classica. Sulla sua vita privata ancora non si sa molto e non è dato sapere se il ballerino sia single o fidanzato. Di certo ora che lo conosceremo meglio scopriremo anche qualche dettaglio in più su di lui!