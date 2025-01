Antonio Affortunato entra nella scuola di Amici 24: chi è

Antonio Affortunato è un nuovo allievo di Amici 24. Ha fatto il suo ingresso ufficiale nella scuola di Canale 5 durante il daytime del 21 gennaio, su richiesta di Deborah Lettieri. La coach di ballo, in commissione da questa edizione del talent, ha chiamato in studio tutti i suoi colleghi professori per annunciare loro la volontà di aggiungere un banco alla classe con un talento da lei selezionato. “La produzione mi ha dato l’ok a patto che la maggioranza di voi dica sì”, ha spiegato Lettieri.

L’allievo in questione è proprio Antonio Affortunato, 20enne originario della Calabria, che vive però a Roma. Prima di esibirsi in studio per il verdetto, di sé ha raccontato: “Sono un ballerino modern che viene però dal latino americano. Ho studiato molti stili, quindi penso di essere versatile”. L’esibizione in studio, su una coreografia tecnicamente complessa, ha conquistato la giuria di canto al completo. Il che ha dato a Deborah Lettieri i tre sì che le servivano per dare ad Antonio la maglia di Amici 24.

Antonio Affortunato ha già lavorato in TV (e non solo)

Quella ad Amici non è per Antonio Affortunato la prima esperienza televisiva. Come dimostra anche il suo profilo Instagram, il 20enne ha già lavorato in TV nel corpo di ballo di programmi come Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci. È stato anche nel cast di Viva Rai 2 di Fiorello, ma ha anche lavorato per Giuliano Peparini. Antonio è stato infatti scelto nel corpo di ballo dello spettacolo ‘A tutto cuore’ di Claudio Baglioni, che si è tenuto all’Arena di Verona. Ora si prepara ad una nuova avventura televisiva, che potrebbe essere per lui la più importante della sua giovane carriera: riuscirà a conquistare un posto al serale, nonostante sia entrato con molto ritardi rispetto agli altri?