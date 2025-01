Nata a Memphis nel 1942, Aretha Franklin è stata una cantautrice e pianista, icona della musica gospel e soul. Il papà dell’artista era un predicatore battista mentre la madre, Barbara Vernice Siggers, faceva la cantante gospel. Dopo la separazione dei genitori, con i suoi fratelli si è trasferita a Detroit, con il papà, che nel frattempo aveva preso in mano una nuova comunità religiosa di 4.500 fedeli. Nella nuova città, Aretha è entrata a far parte dei musicisti della parrocchia del papà, entrando a contatto con numerose future stelle del mondo musicale.

Aretha Franklin e di due stupri subiti in giovanissima età

Al di fuori dal suo enorme talento canoro e musicale, non ha vissuto un’infanzia semplice Aretha Franklin e l’adolescenza non è stata tanto diversa. L’artista, infatti, ha subito due stupri da giovanissima, probabilmente per mano di un amico di famiglia. A dodici anni ha così avuto il suo primo figlio, Clarence, mentre due anni più tardi è nato il secondo, Edward. Nonostante questo, la cantante non si perse d’animo e lavorò a lungo per diventare un’artista, entrando nel mondo della musica come professionista. Inizialmente Aretha Franklin incise alcuni album di scarso successo, ma nei primi anni Sessanta ottenne la popolarità alla quale aspirava, soprattutto dopo il matrimonio con Ted White, suo manager alla Columbia Records, dal quale divorziò 9 anni dopo a causa di una relazione violenta che l’ha portata ad abusare di alcol.

Aretha Franklin, chi è: la popolarità e i diritti al fianco delle minoranze

Il vero successo per Aretha Franklin arrivò solamente qualche anno dopo, guadagnandosi il titolo di “The queen of soul” con collaborazioni e album fortunati. In quegli anni, Aretha ottenne una popolarità incredibile, diventando anche un simbolo per la comunità afroamericana: per tutta la vita ha difeso le minoranze, combattendo per i movimenti femministi e i diritti civili. Tornando alla sua carriera straordinaria, la Franklin ha vinto ben 18 Grammy Awards. Morì nel 2018 a causa delle conseguenze di un cancro al pancreas.