Tutto su Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro è uno dei nomi più popolari del piccolo schermo. Classe 1965, si è fatta strada nel mondo dello spettacolo come conduttrice radiofonica ed ex modella italiana facendo parlare di sè anche per le scelte sentimentali. Carmen, infatti, il 17 giugno 1998, dopo cinque anni di fidanzamento, sposa il giornalista Sandro Paternostro scatenando il dibattito per la grande differenza d’età: lui aveva infatti 76 anni, mentre lei soltanto 33. La coppia, però, risponde alle polemiche restano insieme, sempre più unita, fino alla morte del giornalismo che avviene il 23 luglio 2000.

Ancora giovanissima, Carmen sceglie di non volersi risposare ma riesce comunque a costruire un nuovo capitolo della sua vita quando incontra l’ex compagno Giuseppe Iannoni con il quale ha due figli: Alessandro e Carmelina con cui, oggi, ha un rapporto meraviglioso.

Carmen Di Pietro: cosa fa oggi

Carmen Di Pietro che non si è mai voluta risposare per non perdere la pensione non ha mai smesso di lavorare nel mondo dello spettacolo trovando posto come concorrente in vari reality. Partecipa, infatti, al Grande Fratello Vip e, insieme al figlio Alessandro, anche all’Isola dei Famosi. Per la sua spiccata simpatia e la capacità di intrattenere il pubblico, viene scelta anche da Carlo Conti come concorrente di Tale e Quale Show 2024. «Mi hanno criticata perché non mi sono mai risposata in Comune ma solo in chiesa per non perdere la pensione di reversibilità. È vero, la pensione arriva ancora. Ma io avevo pensato di sposarmi con il mio ex compagno, ma abbiamo avuto delle incomprensioni. Ora con lui c’è un rapporto bellissimo». ospite qualche tempo fa di Belve.

Per quanto riguarda la sua vita privata, finita la relazione con il padre dei suoi figli, non ha più fatto parlare del proprio stato sentimentale e non si sa se abbia avuto altre storie. Attualmente, sembrerebbe essere single avendo il cuore pieno d’amore per i figli Alessandro e Carmelina.