Caterina Arena è tra le protagoniste della nuova edizione di Io Canto Senior 2025, lo show fatto di musica ed emozioni da vivere con tutta la famiglia condotto da Gerry Scotti. Il talent show celebra il talento over 45 con dodici nuovi protagonisti pronti a sfidarsi, puntata dopo puntata, per conquistare la finale e il montepremi di 30 mila euro. Tra i concorrenti c’è anche Caterina Arena che dopo aver brillato nel corso della prima puntata cantando “At least” questa volta ha fatto alzare tutti dalla sedia regalando una esplosiva performance sulle note di “It’s raining men” di Geri Halliwell.

Emiliano Curioni, chi è il concorrente Io canto senior/ Rovazzi:"finalmente al massimo delle tue performance"

Non solo, poco dopo Caterina è tornata sul palco per duettare sulle note di “Strong Enough” con Mietta. La “coppia” ha deciso di presentare il celebre brano portato al successo da Cher e diventato una hit mondiale. Un’esibizione pazzesca che è stata molto apprezzata dal pubblico in studio, ma anche daigiudici: Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola.

Francesca Ferragni incinta del secondo figlio con Riky Nicoletti/ Annuncio: "Edo, sarai un fratello maggiore"

Caterina Arena prosegue la sua corsa a Io Canto Senior 2025

Il percorso di Caterina Arena a Io Canto Senior 2025 di Gerry Scotti prosegue in salita. La cantante palermitana, infatti, è riuscita a conquistare l’accesso alla terza puntata del popolare talent show televisivo ed è pronta a tornare sul palcoscenico per conquistare ancora una volta pubblico e giuria con la sua formidabile voce. Caterina, infatti, è tra le migliori di questa edizione e i presupposti per arrivare alla finale ci sono tutti. Del resto la musica è sempre stata la sua passione sin da quando era bambina; una passione che non ha avuto modo di coltivare quando ha lasciato la Brianza per trasferirsi a Palermo per amore. Grazie all’incontro con l’uomo della sua vita però le cose sono cambiate.

Transporter 3, Italia 1/ Trama e cast dell'ultimo capitolo con Jason Statham, oggi 24 gennaio 2025

Caterina, infatti, a Palermo suona nei locali e sui social si descrive cos’ì: “sono una Cantante di 49 anni di Campofelice di Roccella,(PA) con estensione vocale discreta, voce soul ma all’occorrenza anche graffiata o dolce e sottile . I miei generi preferiti sono: R&B, Jazz funk, Rhytm & Blues, Pop rock, Blues,latino, italiano e internazionale”.