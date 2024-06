Chi è Catherine Harding, compagna Jorginho/ Lo ‘scontro’ con gli haters: “Forse un giorno sarete fortunati…”

Jorginho sarà certamente tra i protagonisti dell’Europeo 2024: con la maglia dell’Italia ha già alzato al cielo questo trofeo nel 2021 e chissà che il destino non abbia messo in conto una splendida ‘doppietta’ per lui e per i tifosi della nazionale. Il calciatore è finito al centro dell’attenzione mediatica alcune settimane fa ma purtroppo non per affari calcistici. Con la compagna Catherine Harding ha preso parte alla serie in onda su Amazon, “Married to the game”, raccontando appunto la bellezza del loro amore; da qui sarebbe però scaturita una circostanza spiacevole alimentata dagli ‘odiatori’ presenti sul web.

Il simpatico e romantico racconto fatto da Jorginho e la compagna Catherine Harding, come racconta Fanpage, pare abbia attirato – oltre a tanti apprezzamenti – le ingiuste e insensate critiche degli haters. La giovane non si è fatta intimidire dai commenti velenosi circolati dopo l’uscita di alcuni estratti della puntata a loro dedicata di “Married to the game” e prontamente si è lasciata andare ad una iconica e doverosa replica. “Ho visto così tanti commenti su questo video e stavo cercando di ignorarli, ma ho qualcosa da dire a tutti gli haters e disperati che commentano cose negative qui sul mio video: avete visto il mio fidanzato? E’ così bello, dentro e fuori!”.

Jorginho e la compagna Catherine Harding, il sogno del matrimonio ‘scalza’ gli haters

Catherine Harding – compagna di Jorginho – ha carattere e verve da vendere e lo dimostra il prosieguo della sonora replica all’indirizzo dei troppi ‘leoni da tastiera’. “… Buona fortuna a tutti voi là fuori, continuate a giocare: forse un giorno sarete fortunati quanto me. Fino ad allora, potete continuare a scrivere i vostri commenti tristi”. La donna ha dunque utilizzato l’arma dell’ironia per replicare alle ingiuste critiche ricevute; ciliegina sulla torta la canzone posta in sottofondo, “Money, money, money” degli ABBA.

Al di là delle inutili critiche che lasciano il tempo che trovano, la storia d’amore tra Jorginho e la compagna Catherine Harding prosegue a gonfie vele. L’orizzonte appare roseo per entrambi, sia dal punto di vista professionale che prettamente coniugale. Per il calciatore della nazionale italiana si avvicina il rinnovo con i Gunners – ovvero l’Arsenal – e con la compagna, come riporta Fanpage, potrebbe compiere il grande passo del matrimonio la prossima estate.











