Tutto su Ciro, il corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne

La chimica e il feeling non bastano per permettere a Martina De Ioannon e Ciro Solimeno di vivere serenamente l’avventura a Uomini e Donne. Tra la tronista e il corteggiatore, infatti, continuano le discussioni. Dopo la scelta di Martina di portare in esterna Gianluca lasciando a casa Ciro, tra i due è scoppiata una lite che sta andando ancora avanti. “Lei critica il mio atteggiamento, ma un fenomeno non si comporta come me. A me ha dato fastidio che lei abbia voluto vedere un’altra persona al posto di uscire con me. Secondo te, dopo che fai un cosa del genere, io posso essere contento di ballare con te?”, ha sbottato Ciro contro la tronista nelle scorse puntate.

L’atteggiamento di Ciro, però, ha infastidito Martina che lo ha definito “da fenomeno” spiegando di aver voglia di conoscere anche altri corteggiatori pur senza rinuncia a lui. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 18 ottobre 2024, però, lo scontro continua.

Il gesto di Ciro contro Martina De Ioannon

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Martina De Ioannon che ha poi rivisto un filmato prima di incontrare il corteggiatore coinvolto. Nel filmato si vede Martina in camerino mentre la redazione le dice che Ciro ha annullato l’esterna. In studio, poi, tra Ciro e Martina, lo scontro si infiamma.

Il corteggiatore appare ancora molto infastidito nei confronti della tronista che prova a capire i motivi del suo risentimento. Tra i due, però, lo scontro non si placa al punto che Martina decide di ballare con Gianluca, il ragazzo che aveva scelto di portare in esterna lasciando in casa Ciro. Quest’ultimo, però, non resta a guardare e chiede di ballare con Amal, corteggiatrice dei tronisti Michele Longobardi e Alessio Pecorelli.