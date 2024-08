Chi è Concita Borrelli, “nuovo” volto Rai e moglie di Fulco Ruffo di Calabria

Concita Borrelli Ruffo di Calabria è una dei “volti nuovi” in Rai, almeno dal punto di vista della conduzione. Con il nuovo programma La mia metà, atteso per la prossima stagione, l’ex avvocato avellinese e autrice tra gli altri di Porta a porta, Cinque minuti e Unomattina in famiglia, è pronta a vivere una nuova sfida nell’autunno di Raiude. “Faremo un salto nel passato ricostruendo grandi amori di coppie famose. Ma anche incursioni nel gossip attualissimo”, si legge nell’anteprima del programma, un progetto a cui Concita Borrelli tiene davvero molto.

Per quanto riguarda la sfera privata, sappiamo che dal 2022 è diventata principessa con il matrimonio con Fulco Ruffo di Calabria, discendente di “una delle sette grandi casate del Regno di Napoli”. Le nozze sono state celebrate in Campidoglio, con tanto di storia famigliare raccontata in un libro a quattro mani realizzato proprio da Concita e il marito Fulco.

Concita Borrelli Ruffo di Calabria: “Non chiamatemi Principessa…”

Così, una principessa è pronta a prendersi i riflettori in casa Rai. “Ma non chiamatemi così, viviamo in una repubblica. Qualcuno in certi contesti lo fa, ma non ci tengo particolarmente”, ha spiegato Concita Borrelli. Per quel che concerne la sua attività social, sembra molta attiva su X dove spesso si presta a commentare le polemiche legate all’attualità o le vicende politiche.

Poi tanti commenti sul mondo televisivo e sbirciando tra i post, un pensiero alle polemiche legate al caso Serena Bortone e all’arresto di Giovanni Toti, fino all’amore per il bipolarismo “con un governo forte ed una opposizione che sta crescendo”. Ora, la Borrelli è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera professionale…

