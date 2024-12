Protagonista assoluto della scena musicale italiana, Gigi D’Alessio incanta da anni con la sua voce e con le spiccate doti artistiche che riguardano prettamente la sua scrittura. Innumerevoli canzoni sono impresse nella memoria degli appassionati, scolpite nel cuore di chi sceglie le proprie colonne sonore in amore; proprio a proposito di sfumature a tinte rosa, cosa sappiamo della vita privata di Gigi D’Alessio? Il cantautore è legato da tempo alla fidanzata Denise Esposito, una liaison che procede a gonfie vele e senza intoppi, protetta dalla curiosità spesso elevata dei media.

Proprio a proposito dell’aspetto mediatico si è pronunciato in passato Gigi D’Alessio, sottolineando non solo la bellezza della storia d’amore con la fidanzata Denise Esposito ma soprattutto l’attenzione alla riservatezza della donna che da tempo condivide con lui la quotidianità. “Sono molto felice della mia vita con lei; a differenza di altre persone non vuole assolutamente apparire. E’ molto felice della sua vita ed è restia ad incontrare giornalisti e fotografi, è discreta e riservata ed essendo io un uomo di spettacolo apprezzo molto questo suo lato, questo suo non voler apparire”.

Denise Esposito, fidanzata di Gigi D’Alessio: un amore discreto che va oltre la differenza d’età

Ma chi è Denise Esposito, fidanzata di Gigi D’Alessio? Come sottolineato dal cantante, non ama la luce dei riflettori e non gode dunque della medesima notorietà. Non appartiene al mondo dello spettacolo e, a rigor di discrezione, non sono note particolari curiosità che riguardano la vita professionale della fidanzata del cantante. Sappiamo che con Gigi D’Alessio condivide la città natale, Napoli, classe 1992 e pare abbia una discreta carriera in ambito giuridico. Ampia la differenza d’età tra Gigi D’Alessio e la fidanzata Denise Esposito; un concetto che però non rappresenta assolutamente un limite per la serenità di coppia, come testimoniato dalle parole al miele del cantante nel descrivere il procedere della liaison.