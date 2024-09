Amici 2024, Diego Lazzari nel mirino: la sua partecipazione al talent è ingiusta?

Tra gli allievi che hanno iniziato l’avventura ad Amici 2024 troviamo Diego Lazzari, giovane influencer la cui partecipazione ha sollevato fin da subito qualche polemica, un po’ come accaduto per Angelina Mango e Holden, noti figli d’arte, nel corso delle ultime edizioni. Il giovane Diego Lazzari è un rinomato influencer e tiktoker da quasi un milione di fan e proprio per questo hanno ritenuto ingiusta la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi.

Chi sono Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo, genitori di Lorenzo Tano/ “Siamo orgogliosi di lui…”

Il magazine Vanity Fair a proposito della partecipazione di Diego Lazzari si è espresso anche sulla partecipazione del giovane ad Amici 2024 e più in generale degli influencer: “Quelli che prima erano degli idoli si sono trasformati in un capro espiatorio che ha ricordato un po’ quei rivoluzionari che facevano cadere le statue di chi li aveva precedentemente governati” si legge sulle colonne della rivista nella sua edizione online.

Grande Fratello 2024, 4a puntata/ Diretta e nomination: sopresa per Shaila Gatta e lacrime per Helena Prestes

Diego Lazzari ad Amici 2024, in passato l’accusa di plagio

Sui social in molti hanno puntato il dito contro Diego Lazzari e la sua partecipazione ad Amici 2024, attaccando il fatto che il giovane abbia tantissimi fan e spiegando come questo possa giocare a loro favore ancora prima che inizi la gara vera e propria. “Hanno milioni di followers, milioni di stream, già una casa discografica dietro e vanno ad Amici, sono proprio cambiati i tempi e non c’è più la ricerca del talento nel signor nessuno” si legge tra i commenti dei fan di Amici 2024 che si sono riversati sotto la pagina Instagram del format musicale, anche se non mancano i commenti di appoggio nei confronti del giovane musicista.

Francesca De Andrè: "Ho superato la mia infanzia difficile facendo introspezione"/ "Ero ribelle e..."

Lo scorso anno Diego Lazzari mise nel mirino Blanco e Mahmood, accusandoli di plagio dopo aver ascoltato la loro Brividi, anche se in quell’occasione il giovane ha poi fatto marcia indietro.