Tutto su Edoardo, il single di Titty a Temptation Island 2024 settembre

Edoardo Gullino è uno dei tentatori di Temptation Island 2024 settembre e, all’interno del villaggio, si è avvicinato soprattutto a Titty che, in lui, ha trovato un supporto dopo le delusioni ricevute dal fidanzato Antonio con i vari video che ha trovato. Edoardo ha 24 anni, arriva dalla provincia di Cuneo e nella vita lavora come giardiniere. Sorriso radioso, capelli lunghi, ama allenarsi e praticare sport estremi. Nell’intervista rilasciata a WittyTv, si è descritto come una persona che ha la capacità di adattarsi alle situazioni, positivo, adrenalinico ed energico.

Per quanto riguarda il futuro, non sogna il matrimonio e, tra dieci anni, non si vede sposato e con figli. Attualmente single, pur essendo rimasto in disparte durante le prime puntate di Temptation Island 2024, nelle scorse puntate, è stato il tentatore che è riuscito a strappare qualche sorriso a Titty che, tra le fidanzate, è quella che sta vivendo il momento peggiore a causa della vicinanza del fidanzato Antonio alla single Saretta.

Titty vicino al tentatore Edoardo: Antonio geloso a Temptation Island 2024 settembre?

Nelle scorse puntate, dopo aver visto il fidanzato Antonio sempre più vicino alla single Saretta al punto da averle fatto anche delle scenate di gelosia, Titty non solo ha lanciato l’anello di fidanzamento nel fuoco, ma si è avvicinata anche al single Edoardo che l’ha ascoltata, supportata e spronata a lasciarsi andare a a godersi la permanenza nel villaggio.

Grazie al single Edoardo, Titty ha ricominciato a divertirsi e le immagini mostrate da Filippo Bisciglia ad Antonio durante il falò dei fidanzati hanno scatenato una sua reazione. Antonio, infatti, ha ammesso che non si aspettava di vedere la fidanzata così vicina ad Edoardo che, passo dopo passo e senza gesti eclatanti, sta dando fiducia a Titty che, non solo si diverte in sua compagnia ma sta anche acquisendo maggiore fiducia in se stessa.

