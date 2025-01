Nuova dama per Fabio Cannone a Uomini e Donne

Fabio Cannone, arrivato a Uomini e Donne per conoscere Gemma Galgani, non ha più lasciato la trasmissione. Dopo aver frequentato per settimane la dama di Torino decidendo, poi, di chiudere la frequentazione dopo una segnalazione che ha creato dubbi e malumori in Gemma, Fabio ha deciso di rimettersi in gioco non solo restando nel parterre, ma conoscendo altre persone.

Fabio, tuttavia, non sta uscendo con dame già presenti nel parterre ma con dame che, dopo averlo visto in trasmissione, hanno chiamato la redazione per incontrarlo, conoscerlo e sperare di poter restare nel programma per approfondire la conoscenza. Nella puntata di Uomini e Donne del 15 gennaio 2025, così, alla corte di Fabio, è arrivata una nuova signora che lo ha piacevolmente colpito e con cui ha deciso di iniziare una frequentazione.

Tutto su Elena, la dama che ha chiesto di conoscere Fabio Cannone a Uomini e Donne

Al termine della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 15 gennaio 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Fabio Cannone che appare preoccupato. La conduttrice, però, lo rassicura spiegandogli semplicemente che c’è una signora che ha chiesto di conoscerlo. In studio, così, arriva Elena, una signora elegante che è divorziata da diversi anni.

“Sono divorziata, non mi ricordo da quanti anni…”, ha detto la signora Elena. “Deve essere stato un matrimonio che ti ha segnato molto!”, è stato il commento di Maria De Filippi. Fabio, dopo aver ascoltato la presentazione di Elena, accetta di conoscerla e balla con lei sulle note di Hot Stuff.

