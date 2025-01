Tutto su Elena, la dama del trono over di Uomini e Donne

Elena N. è una bellissima ed elegante signora giunta nello studio di Uomini e Donne per conoscere e corteggiare Fabio Cannone, il cavaliere che era arrivato nel programma per corteggiare Gemma Galgani. Conclusa la storia con Gemma, il cavaliere è rimasto nel parterre del trono over per provare a conoscere un’altra donna. In studio, così, arriva Elena. La donna ha 57 anni, è divorziata da venti anni e ha tre figli. Lavora come infermiera ed è tornata single tre anni fa dopo una lunga frequentazione.

“Mi piaci molto, soprattutto il tuo ritmo e la tua pacatezza. Sei molto piacevole. Sono molto dinamica, ho una parte anche meditativa. Queste due cose assieme sono una bella esplosione”, ha detto Elena durante il primo incontro con Fabio che ha accettato di conoscere la signora.

Elena e la lite con Fabio a Uomini e donne

Tra Elena e Fabio, la frequentazione è iniziata nel migliore dei modi. I due, non solo sono usciti insieme, ma si sono anche baciati. “C’è stato un lungo bacio: “Ci siamo sempre sentiti, tutti i giorni. Ci siamo mandati i video. Ieri sera sono venuta prima per poterlo vedere. Abbiamo cenato, siamo andati in discoteca. E’ stato divertentissimo, ci siamo trovati benissimo. E’ molto divertente, gentleman. Capisce molto bene. C’è stato un bacione e gli ho detto di stare calma. Era molto vivace”, ha detto.

Nella puntata di Uomini e Donne del 22 gennaio 2025, però, tra il cavaliere e la dama è scoppiata una durissima discussione. Elena, infatti, ha raccontato che, nella scorsa puntata, mentre ballavano, lui le diceva: “Mi guarda Gemma”. Un episodio che ha fortemente infastidito la dama che chiede a Fabio se sia realmente interessata a lei. Tra i due parte un botta e risposto, ma alla fine decidono di darsi un’altra possibilità e finiscono il confronto con un ballo.