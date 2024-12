Elisabetta Canalis: quanti anni ha e qual è il suo segreto di bellezza

Quarantacinque anni e non sentirli. Ma in questo caso potremmo dire, quarantacinque anni e non vederli. Elisabetta Canalis viaggia verso il suo primo mezzo secolo ma a giudicare dalle foto che spuntano puntualmente sui suoi canali social, potremmo tranquillamente dire che non lo dimostra affatto. Energica come non mai, sportiva e sensuale, Elisabetta Canalis è come il vino: più invecchia più migliora. D’altronde, l’ex velina è una grande sportiva e sta attenta alla sua alimentazione. Il suo account social è preso d’assalto dai fan che inevitabilmente crescono giorno dopo giorno.

Oggi, molto più di quando faceva la velina a Striscia la notizia con Maddalena Corvaglia, ha un fascino magnetico. Un carisma che le vale una carriera di tutto rispetto. Modella, attrice, opinionista… Elisabetta Canalis sembra aver fatto un patto col diavolo e la sua vita professionale ringrazia.

Dal punto di vista sentimentale, da qualche tempo a questa parte, il cuore di Elisabetta batte per Georgian Cimpeanu, il fidanzato arrivato dopo il divorzio con Brian Perri. Chissà se lo sportivo sarà geloso dell’accerchiamento social con cui la showgirl deve fare i conti. Tra scatti hot e pose sexy, infatti, è difficile tenere a bada i commenti e i bollori.

Ma Elisabetta Canalis mantiene sempre una certa eleganza, senza mai esagerare e cadere nel volgare. Questa sera, martedì 3 dicembre, scopriremo qualcosa in più sul suo conto e sulla sua vita privata. Intervista con Francesca Fagnani che si preannuncia caliente per i siluri che Elisabetta Canalis lancerà contro suoi alcuni ex fidanzati. Tra questi, ovviamente, il mitico Bobo Vieri.