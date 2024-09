Fabio Mascaro: da Uomini e donne a Temptation Island 2024 settembre

Tra i fidanzati di Temptation Island 2024 settembre spicca anche Fabio Mascaro, fidanzato con Sara da un anno. I due, tuttavia, vivono una storia a distanza perché lui vive e lavora in Calabria mentre lei a Ravenna. A scatenare maggiormente la crisi tra i due è l’atteggiamento di Fabio che non è mai andato a Ravenna dalla fidanzata. Prima ancora della messa in onda di Temptation Island 2024 settembre, il nome di Fabio ha scatenato i commenti del web per il suo passato a Uomini e donne.

Fabio, tuttavia, non ha partecipato al dating show di canale 5 come tronista o corteggiatore ma solo per una segnalazione su Cristian Gallella nel 2012. Il suo passato a Uomini e Donne ha così sollevato dubbi su Fabio che, a detta del web, sarebbe solo in cerca di visibilità.

Fabio in lacrime: colpa della fidanzata Sara?

Fidanzati da un anno, Fabio Mascaro e Sara hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2024 settembre per capire se ci sono le vasi per portare avanti la storia. Dopo i primi giorni nel villaggio in cui entrambi hanno cominciato a conoscere tentatori e tentatrici, nella seconda puntata, qualcosa comincia a muoversi.

Fabio, infatti, nella casetta dei fidanzati, si lascia andare alle lacrime, probabilmente dopo aver visto un filmato della fidanzata Sara. Decisa a capire se il suo sia vero amore, Sara si avvicinerà ad un tentatore scatenando la gelosia e la reazione del fidanzato?