Fabio Mascaro: prima di Temptation Island 2024 settembre, il passaggio a Uomini e donne

Sono diversi i protagonisti di Temptation Island che, dopo l’esperienza nel programma dedicato ai sentimenti, conquistano ancora più popolarità partecipando, in un momento successivo, a Uomini e donne. E’ il caso, ad esempio, di Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon che, tornate single in seguito alla partecipazione di Temptation Island, sono le attuali troniste di Uomini e donne. C’è, invece, chi ha fatto il percorso inverso e si tratta di Fabio Mascaro, fidanzato di Sara con cui, da un anno, vive una storia distanza perché lui vive in Calabria e lei a Ravenna.

Fabio, infatti, prima di sbarcare in Sardegna, nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre, ha partecipato ad una puntata di Uomini e donne ma non è stato nè tronista nè corteggiatore. Il fidanzato di Sara, infatti, ha partecipato al dating show di canale 5 per una segnalazione.

Il precedente di Fabio Mascaro a Uomini e Donne

Fabio Mascaro ha partecipato a Uomini e donne nel 2012 insieme a Paula Fuendez, e Vittoria Attisani accusando Cristian Gallella di aver tradito Tara con la stessa Paula. All’epoca, la presenza dei tre non fu accolta nel migliore dei modi dal pubblico di Uomini e Donne che ha sempre creduto a Cristian e al suo amore per Tara. A distanza di anni, il matrimonio di Cristian e Tara è finito e per il pubblico di Uomini e donne restano una delle coppie più belle e più amate.

Allo stesso tempo, la presenza di Fabio nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre sta facendo torcere il naso al pubblico dello stesso programma che non crede totalmente alla volontà di Fabio di salvare la sua storia con Sara.