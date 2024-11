FRANCESCA DE ANDRÉ ATTACCA IL PADRE, “NON HA MAI ATTINTO AL SUO TALENTO MA…”

Francesca De André sarà protagonista questa domenica pomeriggio nel nuovo appuntamento di “Verissimo” in onda su Canale 5: infatti, nel nutrito parterre di ospiti del salotto televisivo di Silvia Toffanin, farà parte pure la nipote dell’indimenticato cantautore genovese che parteciperà a questa puntata in coppia col fratello gemello Filippo (parliamo di lui in un altro articolo a parte quest’oggi, NdR) e inevitabilmente i due parleranno non solo del loro rapporto ma apriranno pure una parentesi su nonno Fabrizio e papà Cristiano, due figure molto importanti per loro anche se hanno scelto di non seguirne le orme a livello artistico e in campo musicale.

In attesa di scoprire cosa racconteranno Francesca De André e suo fratello gemello Filippo (classe 1990 e oggi 34enni) alla padrona di casa del talk show, possiamo raccontare chi è la diretta interessata e dare pure conto delle dure parole che la ragazza -già ai ferri corti con Cristiano in passato per via della sua partecipazione a una vecchia edizione del “Grande Fratello”- ha rivolto nei confronti del padre, reo a suo dire di sfruttare l’eredità musicale di Fabrizio De André e riarrangiare molti dei suoi brani. Nella sua storia di bambina cresciuta all’ombra della separazione dei genitori, c’è anche la lotta contro un tumore che le impedirà di avere figli in futuro e la storia d’amore ‘tossica’ con Giorgio Tambellini (l’uomo alla fine è stato condannato a tre anni di carcere per maltrattamenti e violenze).

FIGLIA DI DE ANDRÉ E MALATTIA, “MI AVEVANO PREPARATO ALLA CHEMIO, MA…”

Tuttavia, come detto, negli ultimi giorni ha fatto molto discutere un’intervista di Francesca De André in cui la nipote d’arte e oramai personaggio televisivo molto noto parla non solo della malattia ma punta il dito contro il padre Cristiano: “Lui continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare” le parole al vetriolo della nipote di Fabrizio, secondo cui il genitore sarebbe pure dotato di gran talento musicale che tuttavia non mette a buon frutto. “Per farsi strada gli sarebbe bastato attingere dal proprio talento, che non ha mai imparato a sfruttare” aveva proseguito l’ex gieffina nella lunga chiacchierata col magazine ‘Novella 2000’, aggiungendo che De André jr., a suo dire, avrebbe sempre lasciato che questo prendesse il sopravvento sulle virtù.

Non sappiamo se e come papà Cristiano replicherà alle parole di Francesca De André ma di certo c’è che tra di loro le polemiche vanno avanti da anni. Come rivelato in passato dalla stessa donna c’è stata anche una coda in tribunale (a differenza del fratello Filippo) dato che il genitore l’ha denunciata per diffamazione per delle cose che lei aveva raccontato: “Ma lui non si è mai fatto vedere in tribunale, ha mandato l’avvocato: forse aveva da fare, le vacanze con la fidanzata, comprare la Jacuzzi…” era stato il pungente commento della figlia. E sempre nella citata intervista a ‘Novella 2000’, la De André aveva confermato che a causa del ricovero d’urgenza per via di un tumore e della successiva salpingectomia bilaterale, non potrà avere dei bambini suoi: “Mi avevano preparato all’eventualità di dover fare chemio e radioterapia, fortunatamente non è successo. Oggi sono guarita, ma non potrò avere figli, se non con l’inseminazione artificiale. E anche in quel caso non è detto…”.